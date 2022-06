Nädala alkeemik Inga Põldma - hatha jooga õpetaja ja Patanjali joogasuutrate üks tõlkijaist

Humanitaarinistituudis õppisin India kultuuri ja sanskriti keelt ja sellest kasvas hiljem välja ka üks suurem tõlketeos - koos oma õpetaja Martti Kaldaga tõlkisime me Patañjali joogasuutrad. Olen mõtlenud, et täna ehk tõlgiksin mõnda asja juba teistmoodi, ilmselt 10 aasta pärast jälle uutmoodi. Idamaised tekstid avavad end ajas omamoodi, vastavalt ka iseenda kogemusele ja taipamistele. See ei ole vaid tehniline teksti tõlkimine, see on selline tõlkimine, kus iga sõna taga on oma suur maailm. Sanskriti keel on ka sügavalt poeetiline, võtame kasvõi ego tähistav sõna asmitā, mis otsetõlkes tähendab „minasus“, aga sõna saab lahti harutada ka nii, et see tähendab „ilma naeratuseta“, ehk kui me loome valeidentiteete ja jääme kinni oma egolõksudesse, siis me ei saagi südamest naeratada. See on ilus mõte mu meelest.

Ma olen alati uskunud, et idamaiseid tekste, õpetusi ja juhendmaterjali tuleb lugeda originaalkeeles. Seepärast on mul väga suur austus selle vastu, et sa oskad ise tõlkida sanskiriti keelest.

Minu tee joogani algas suhteliselt tavapäratult - kui enamus inimesed jõuavad jooga olemuseni läbi füüsiliste harjutuste, hakkas mulle joogamaailm hoopis huvi pakkuma tänu meditatsioonikogemustele. Olin Tiibeti budismi huviline, käisin Tiibeti kultuurikeskuses mitmetel sündmustel, kuulasin seal erinevate laamade õpetusi - ja sealt see huvi alguse sai. 2001. aastal käisin esimest korda Martti Kalda korraldatud ekspeditsioonil Indias ja see oli ehk selline sügavam äratundmise hetk, mille järel otsustasin minna ka Humanitaarinstituuti õppima Aasia kultuurilugu. See oli küll mu teine kõrgharidus, kuid olin jõudnud selleni, et seekord sooviksin õppida midagi, mis mind süviti huvitab ja mis hingelegi midagi pakub. Seejärel soovisin, et minu teoreetilist õpitut oleks võimalik rakendada igapäeva (töö)ellu. Mõni aeg hiljem võtsin aastaks aja maha, peatasin töölepingu välisministeeriumis ja sõitsin Indiasse - elasin mitmetes joogaashramites ning läbisin joogaõpetajate koolituse. Nii sai minust joogaõpetaja, see ongi minu põhitöö ja elu, viimased 12 aastat.

Minu arvates võiks kandev idee joogaga tegelemiseks olla siiski suurem küsimus iseenda olemuse kohta, soov ennast tundma õppida. See, et joogaga sageli kaasneb lõdvestus, maandatuse tunne, füüsilise keha tugevnemine, see on kõik toredad kaasuvad kõrvalnähud. Aga ei tohiks unustada ära eesmärki, motivatsiooni, miks joogat teha. Vaid lõõgastus või parem paindumine on lühiajalised eesmärgid. Samas muidugi võib sellest välja kasvada huvi ja tegelik, sügavam motivatsioon. Ka mu enda jaoks on jooga sügavama tähtsuse mõistmine oluline, see annab ka vastuse miks ma joogatunde juhendan. See ei ole ju töö selle sõna klassikalises mõttes, selle taga on ka minu jaoks sügav vaimne praktika, need taipamised annavad mu tegevusele mõtestatuse.

Inimesed tulevad joogasse erinevate põhjustega. Kui on stressirohke aeg, siis lõõgastus ja mõnus venitus võibki olla see, kuidas see inimene sel hetkel oma ellu rohkem tasakaalu saab. Ent olen tähele pannud, et inimesed, kes käivad joogas vaid füüsilist tugevust saavutamas või lõõgastumas, varem või hiljem jooksevad omamoodi kokku, loobuvad, pettuvad, hakkavad midagi uut otsima.

Paljud inimesed käivad joogas, et end mõnusalt venitada või lõõgastuda, kas see on jooga olemust silmas pidades õige motivatsioon?

Minu jaoks on jooga iseendaga kontakti saamine, iseenda loomusega ühendumine, mõistma õppimine, kes sa oled. Kehapraktika aitab mõista keha, hingamispraktikad peenemat praanakeha, meditatsioon jällegi meele- ja emotsioonide tasandit ning ka oma alateadlikku ja peidetud olemust. Kõik see aitab iseendale lähemale minna, ennast paremini tundma õppida. Me sageli arvame, et teame ennast, kuid enamasti on see küllaltki petlik.

Joogast on saanud sõna, mida kasutatakse kõikjal. Meil on õllejooga ja džinnijooga, kitsejooga, saunajooga, šamanismijooga ja mis kõik veel, mõnel neist pole originaalse joogaga midagi ühist. Räägi, mis on sinu jaoks jooga.

Olen ka ise selle tee läbi käinud, kus otsisin perfektseid asendeid, niiöelda täiuslikku joogat. Selline viimse detailini keha asendis tunnetamine aga nõuab tegelikult väga kohal ja teravaks lihvitud meelt. Peale aastatepikkust praktikat olen ma ringiga tagasi alguses - jooga on ju individuaalne, absoluutselt iga inimene on nii erinev, et joogapraktikat ei saagi olla võimalik kirjeldada üheselt ja raamistada detailselt. Juba meie luustik on erinev, isegi liigesed asuvad erinevatel kõrgustel, kuidas siis saaks olla üks detailideni paika pandud harjutus kõigile? Ma annan joogatunnis päris palju edasi omaenda tunnetust, aga vahel mõtlen küll, et nemad võivad seda ju hoopis teisiti kogeda ja kogevadki. Samas minu roll ongi panna inimene oma kogemust uurima ja vaatlema.

Jooga on ju traditsiooniliselt olnud individuaalne praktika, mida viljeletakse üks-ühele. Joogaharjutused ei tohiks jääda mugavustsooni, aga ei tohiks ka ületada piire. Oma piiride tundmine ja avardumine ei toimu mitte läbi jõu või tahte, vaid läbi valmisoleku. See on väga suur vastuolu tänapäevase maailmaga, kus oleme harjunud tegema kõike rohkem, tugevamalt, kiiremini, läbi konkurentsi. Minu enda jaoks on joogas täpsusest olulisem see, et harjutuses on pingutus ja lõdvestus mõlemad esindatud - kindlus, tugevus ühelt poolt ning mugavus, heaolu teiselt poolt. Ja ka see on igal inimesel individuaalne. Seepärast olen jõudnud viimastel aastatel ka joogateraapiani, privaatsete joogatundideni, kus inimene saab vastuseid oma terviseprobleemidele läbi individuaalsete harjutuste. Isegi grupitunnis ei lase ma kunagi kõigil samamoodi harjutusi teha, jälgin igatühte, et anda privaatsed suunised kõigile.

Palju on räägitud ka sellest, et jooga on ikkagi idamaade praktika, et kas selline asi üleüldse meie kultuuriruumi sobib?