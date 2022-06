10 toimingut, mida tänasel suvisel pööripäeval teha, et õnn õitseks!

2. Ole kontaktis Maaga. Mine täna kindlasti loodusesse, võimalusel jaluta paljajalu maapinnal, kasta varbad merevette, tunne kuidas rohi ja muld on su taldade all. Nuusuta lilli, kallista puid või vaata pilvede käiku üle taevalae. Oluline on, et tunnetaksid oma ühtsust Maaga ja loodusega.

5. Mediteeri ja visualiseeri. Suvine pööriaeg on suurepärane selleks, et võtta kontakti kõrgemate universumi jõududega. Kui sul on unistusi või soove, siis just nüüd on hea aeg neist universumile teada anda. Võid oma soovi ka paberile kirja panna ning selle paberi siis küünlast põletada ja tuha tuulel kanda lasta.