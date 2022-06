NÄDALA TAROSKOOP 20.-26.06 | Julge oma emotsioonidele otsa vaadata

Nädala energiaid esindavad keisrinna ja mõõkae üheksa. Nädal toob kaasa palju emotsioone, mis kerkivad pinnale ja nõuavad endaga tegelemist. See ei ole kerge, kuid kui töötad oma tunded läbi, siis suudad ka tasapisi neid vabastada ja edasi liikuda. Kui kasutad negatiivsetest tunnetest vabanemiseks seda, et surud oma emotsioonid alla või eitad neid, siis paned oma tunded nö hoidlasse ootama, kust need siis järgmisel keerulisel hetkel taas välja tulla saavad. Mida enam oma tundeid tähelepanuta jätad, seda suuremad probleemid neist tekivad.

Sel nädalal kiputakse üle mõtlema ja negatiivseid tsenaariume endale ette kujutama. Paljud arvavad, et kui ollakse valmis kõige halvemaks, siis suudetakse suurem pettumus ära hoida. Kahjuks ei ole see tõsi. Kui oled pidevalt oma mustades mõtetes ja kujutad endale hirmu tekitavaid olukordi ette, siis seda sa ka oma ellu tõmbad. Kindlasti ei pea roosad prillid peas ringi käima, mis oleks teine äärmus, kuid positiivsus, elu usaldamine ja julgemine haavatav olla on need, mis lasevad sul elus edasi liikuda ja areneda. Julge eksida ja luba ka teistel eksida. Andesta endale ja teistele. Elu ei ole selleks, et koguda endasse negatiivseid emotsioone, vaid selleks, et õppida igast olukorrast.

Armastuse osas on vaja läbi töötada teemad, mis on seotud süütunde ja kahetsusega. Selleks, et kogeda tõelist lähedust ja sügavat armastust, pead sa suutma olla enda ja teiste vastu lahke ja aktsepteeritav. See ei tähenda, et pead oma tundeid või vajadusi eirama. Tuleb lihtsalt mõista, et pole olemas ühte õiget, vaid on palju erinevaid vaatenurki ja tõdesid. Selleks, et suhe toimiks on vaja austada teiste maailmanägemust ja soove. Hoia oma meel ja süda avatuna.