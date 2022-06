Alexis Varnum: keegi ei saa Sind väljastpoolt kahjustada, kui Sa sisemiselt ei kahjusta iseennast

Vahel me võitleme iseendaga, eriti kui hakkame kaitsma enda piire, üritame muuta suhtlemist vanematega või lähedastega, tahame väljuda päästja ja ohvrirollist. Ego aga ei välju nii kiiresti kui me sooviksime oma harjumuslikust rollist. Meil on ettekujutus, millised peavad olema suhted lähedaste inimestega. Tekib süütunne, kui Sa hakka esikohale asetama ja valima ennast. Sa pole enam vastavuses teiste ootustega, Sa pole vastavuses nende ettekujutusega suhetest ja sellega muutud nö halvaks tütreks, pojaks, õeks, vennaks.

Kui Sa oled otsustanud kohe mitte tore võtta kui järjekordselt helistab ema, kui Sa ei taha oma sugulastega enam arutada kellegi lähedase inimese elu üle, kui sa enam ei taha olla kellegi päästja ja keeldud ennast ohverdamast, kui Sa kohe ei jookse aitama, siis see ei tee sinust halba inimest.

Võimalik, et Sinus mõneks ajaks säilib tunne, et see, mida Sa teed ja kuidas Sa käitud on halb! Sinu lähedased inimesed suhtlemisel Sinuga kindlasti ka kinnitavad ja peegeldavad, et jah, oledki halb inimene. Teadvusta, et mitte keegi ei saa Sind väljastpoolt kahjustada, kui Sa sisemiselt ei kahjusta iseennast. Kui sa kannad endas uskumust, et Sa käitud halvasti oma sugulaste või lähedaste suhtes, siis Sa ise lood enda sees kaitsetuse tunnet. Mõista, et ülemineku perioodil, kui Sa alles õpid ennast valima ja kehtestama enda piire, siis Sind võibki esialgu saata süütunne. Sest me oleme pikka aega lubanud teistel istuda oma kaela peal.

Alles praegu me hakkame mõistma, et inimesest, kes istub teise kaelas, kasvab parasiit, aga me ikka üritame teda päästa ja haletseda. Sellel hetkel kui Sa ei vasta naabri negatiivsusele või kohe ei vasta sugulase telefonikõnele, mõista, et see mida teed ei ole vale. See on vajalik. Võib olla tänu sellele nad hakkavad mõtlema, mida teevad.