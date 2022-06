KUULA ALKEEMIA PODCASTI! Kert Grünberg: kaassõltuvusest tervenemine on armastuse teekond!

Mis on kaassõltuvus ja miks on see nähtamatu taud maailmas varjatud kujul pandeemia mõõtmed omandanud? Sest paljudes peredes kehtivad sugupõlvede kaupa ranged reeglid – ära räägi! Ära usalda! Ära tunne! Ülestunnistus „kasvasin alkohooliku peres“ on ühiskonna silmis siiani enamasti skandaalne ja perekonna suhtes reeturlik. Kes on siis see salapärane kaassõltlane ja miks me tema avaldumist iseendis nii püüdlikult tõrjume?