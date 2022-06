Tingimusteta õnn: Sündmused ei tohiks määrata seda, kas sa oled õnnelik või mitte

Kui kõik läheb kenasti, siis on lihtne õnnelik olla. Kuid niipea kui juhtub midagi keerulist, ei ole enam nii lihtne õnnelik olla. Leiad end lausumas: „Aga ma ei teadnud ju, et selline asi juhtub. Ma ei arvanud, et ma oma lennust maha jään. Ma ei arvanud, et Sally tuleb peole samasuguse kleidiga mis minul. Ma ei arvanud, et keegi mu uhiuut autot tund aega peale selle saamist mõlgib.“

Kas tõesti oled nende asjade pärast valmis oma õnnevannet murdma? Võib juhtuda mustmiljon asja, mille peale sa varem isegi mõelnud ei ole. Küsimus pole selles, kas need asjad juhtuvad. Igasuguseid asju juhtub. Tõeline küsimus on see, et kas sa tahad olla õnnelik sõltumata sellest, mis juhtub.

Sinu elu eesmärk on elu nautida ning kogemustest õppida. Sa ei tulnud siia Maa peale kannatama. See ei aita kedagi, kui sa õnnetu oled. Olenemata sinu filosoofilistest uskumustest, on fakt, et sa sündisid ja et sa sured. Sellel ajal, mis nende kahe sündmuse vahele jääb, on sul valida, kas sa tahad seda kogemust nautida või mitte.

Sündmused ei määra seda, kas sa oled õnnelik või mitte. Need on lihtsalt sündmused. Sina määrad selle, kas sa oled õnnelik või mitte. Võid olla õnnelik lihtsalt sellepärast, et sa elus oled. Võid olla õnnelik, et kõik need asjad sinuga juhtuvad, ja võid olla õnnelik, et sa sured. Kui selliselt elada suudad, siis on su süda nii avatud ning su Vaim nii vaba, et tõused taevastesse kõrgustesse. Selline tee paneb sind ennast täielikult ületama, kuna pead lahti saama igast sellisest iseenda osakesest, mis võiks õnnele pühedumisele tingimusi seada.

Kui tahad olla õnnelik, siis pead laskma minna sellel osal iseendast, mis melodraamat tekitada tahab. See osa arvab, et on põhjust õnnetu olla. Pead oma teatud isiksuseaspektid ületama ning seda tehes äratad sa automaatselt oma olemuse kõrgemad aspektid.