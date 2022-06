Osho: viis meetodit teadveloleku toetamiseks

Meel kogub müra ja see muudkui jätkub samal ajal, kui tahad magama jääda. Nüüd on saanud sellest harjumus: ei tea, kuidas sellest loobuda. Valguse välja- ja sisselülitamine ei aita. Aga see harjutus küll - see aitab lihtsalt energial vabaneda ja seejärel, olles tühi, jääd magama. See juhtub öösel unenägude ja mõtetega: meel püüab end järgmiseks päevaks tühjendada - see peab valmis olema. Sa oled unustanud, kuidas seda protsessi lõpetada, aga mida rohkem püüad, seda virgem oled ja uinumine muutub raskeks. Niisiis pole küsimus selles, et püüad magama jääda - ära püüa midagi. Kuidas sa saad lahti lasta? See lihtsalt juhtub. See pole midagi niisugust, mida sa pead tegema. Sa võid vaid luua olukorra, kus see juhtub kergesti, muud midagi. Kustuta tuli, vaata, et sul oleks mugav voodi, hea padi ja mõnusalt soe. See on kõik, mida sa saad teha. Ja siis pea pool tundi väga kirglikku, mõttetut monoloogi. Tulevad igasugused hääled - ütle need välja - ja üks hääl viib teiseni. Varsti räägid hiina ja itaalia ja prantsuse või mõnes muus keeles, mida sa ei oska. See on väga ilus! Keel, mida sa oskad, ei suuda kunagi sind tühjendada. Kuna sa oskad seda, siis ei lase sa endal täielikult väljenduda. Sa kardad paljusid asju... Mida ma ütlen? Kas nii võib öelda? Kas see on normaalne? Sa võid end süüdi tunda, et räägid nii valesid asju. Aga kui räägid helidega, siis sa ei tea, mida ütled, ent su žestid ja kirg teevad selle töö ära.