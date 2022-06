Unespetsialist Kene Vernik selgitab: unepuuduse tagajärjed on tõsised

On tehtud mitmeid uuringuid, kus üks katsealuste grupp lubati magama neljaks või kuueks tunniks ja teine grupp kaheksaks tunniks, seejärel viidi läbi PVT test (psychomotor vigilance task), mille tulemusena oli näha, et võimed olid paremad neil, kes said rohkem und.

Sotsiaalne surve olla pidevas infovoos, suutmatus seada omale nutiseadmete kasutamise ajalisi piire ning ka tööalased kohustused tekitavad uneajas olulise viivise. Viimase saja aasta jooksul on inimeste tsirkadiaanrütm muutunud ja ICSD-3 (Th e International Classifi cation of Sleep Disorders – Th ird Edition) andmete järgi on inimeste unevajadus füsioloogiliselt vähenenud. Samas on unevajaduse vähenemine pigem püüe sotsiaalse „nõudlusega“ toime tulla, kuna öise uneaja vähendamine 60 minuti võrra ei saa veel (kui üldse) olla evolutsiooniline kohastumus.

Tegelikult teab iga inimene väga hästi, miks tal seda ööund vaja on – me kõik oleme, kes vähemal, kes suuremal määral kogenud seda enesetunnet, kui pole piisavalt und saanud. Järjest rohkem on hakatud rääkima unedeprivatsioonist ehk unevõlast, kuna sotsiaalne unevõlg mõjutab suurt hulka lapsi, noori ja tööealisi inimesi.

24-tunnine magamatus võrdub 0,08-promillise alkoholijoobega. Alanenud on ka kõrgemat mõttetöövõimekuse taset nõudvad võimed nagu loovus ja innovatiivsus. Vastavate mõtteprotsesside häiritus sõltub sellest, mil määral nad on seotud emotsioone töötleva võrgustikuga ja kas see suudab teisi ajukoore regioone kaasata, et seisundit kompenseerida. Otsustusvõime on tugevasti alanenud just ebakindlates ja ootamatult muutuvates olukordades. Ka afektiivne vastus tagasisidele on alanenud, emotsionaalne reaktsioon olukorrale (nt veale) on vähenenud ning tagasisidet ei seota mõttes vale valikuga – viga märgatakse, kuid ei reageerita.

Aja jooksul võib une vähesus tuua kaasa depressioonile viitavaid sümptomeid. 2005. aastal läbi viidud uuringus leiti, et depressiooni või ärevusega uuritavad magasid vähem unetunde (alla kuue tunni). Ärevuse ja depressiooni seostele unedeprivatsiooniga viitavad mitmed uuringud, mis näitavad, et unepuudus võib nimetatud häirete kujunemist oluliselt mõjutada. Unetushäire all kannatavate inimeste sümptomeid uurides ilmnes, et neil esines olulisel määral ärevust ja depressiooni.

Texase Baylori ülikooli mälu-uuringust selgub, et eakamatel inimestel ei ole uni seotud otseselt mälu headusega, küll on aga oluline see, et keskealise ja noorena on hästi magatud. Uuringud näitavad, et mälu taastamise ja info salvestamise protsessid toimuvad nii REM-une faasis kui ka NREM-une faasis ning kui me kannatame kroonilise unedeprivatsiooni all, siis nende oluliste unefaaside osakaal aja jooksul väheneb ja meie mäluprotsessid häiruvad.