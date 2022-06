Mis on egoism ja mis mitte?

Lahendada enda elu probleeme ja hoida tähelepanu enda elul pole egoism. Pidevalt kurta oma kurja saatust, elu ja tõmmata teiste tähelepanu oma elule on egoism.

Sünnitada laps ja õpetada teda oma eeskujuga armastama elu, olema rõõmus ja õnnelik pole egoism. Teha lapsest oma elu mõte, allutada teda oma huvidele, pühendada oma elu vaid oma lapsele on egoism.

Lubada endale puhkepäevi, välja lülitada telefon, mitte minna sõpradega välja, mitte vastata kõnedele kui ei soovi rääkida, pühendada endale aega, soovida olla omaette pole egoism. Minna kohtumisele või külla, kuhu Sa ei taha minna, olla vastavuses teiste ootustega, vastata ebameeldivatele kõnedele, teha teisi oma ärrituse süüdlaseks, lubada teistel valada sulle kaela negatiivsust on egoism.

Valida oma huvid ja ennast, öelda „ei“ ja "mulle see ei sobi“ pole egoism. Valida teste huvid, lubada ületada enda piire ja süüdistada oma lähedasi selles, et nemad on süüdi, et sinu elu on läinud mitte nii kuidas Sa tahaksid on egoism.

Keelduda teiste abistamises nii materiaalselt kui moraalselt, kui Sa tunned, et Sul puudub jõud pole egoism. Aidata teist ja teha temast Sinu võlgnik, kui see inimene seda ei taha on egoism. Paluda abi aga aktsepteerida, et teine võib keelduda pole egoism.

Näidata näpuga ja teha märkusi teisele inimesele, et ta peab Sind aitama või muul viisil sundida teist inimest Sind aitama on egoism. Mitte võtta endale töökohustusi, mis pole kirjas Sinu töölepingus, kuid teha hästi oma tööd pole egoism. Koormata ennast teiste inimeste ülesannetega ja pärast olla vihane oma tööle ja töökaaslastele on egoism.

Kuulata teste inimeste arvamust, kuid teha nii nagu pead õigeks pole egoism. Süüdistada teist, et tema pakutu ei tööta või ei too oodatud tulemusi või nõustuda, kuid sisemiselt tunned, et see sulle ei sobi ja sa seda ei taha on egoism.

Valida ennast pole egoism. Valida teist, et tema pärast valiks Sind on egoism.