Astronoomid avastasid üksiku musta augu või neutrontähe

See avastati kosmoseteleskoobi Hubble ja kahe maapealse teleskoobi vaatlusandmetest niinimetatud mikroläätse nähtuse põhjal. See tähendab, et must auk või neutrontäht, mida ennast ju otseselt näha ei ole, liikus ühe kaugemalt paistva tähe eest läbi ja painutas tähe valguskiiri, mistõttu need koondusid ja täht näis korraks heledamaks minevat.