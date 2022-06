Kui korralikult on sinu vaimsed ja intellektuaalsed vajadused rahuldatud?

Siia hulka on kaasatud vajadused ilu, kunstinautlemise, uute asjade ja ideede loomise, eneseväljenduse ja esinemise ning maailmamuutmise tunde järele. Nagu ka vaimse stimulatsiooni puhul, vajavad inimesed erinevat tüüpi esteetilist inspiratsiooni, tulgu see siis kas keskkonna kaunidusest, kvaliteetsest muusikast või kunstist. Mõni suurepärane film võib toita nii hinge kui ka mõistust.

Sinu loominguline väljendus võib olla näiteks kokkamine ja toidu serveerimine nii, et see maitseks ja näeks imeline välja, või võib see olla hoopis aiatöö. Samas võid ka tööl oma loovust väljendada, tulles välja uute ideedega asjade muutmiseks. Loovus iseenesest on juba piisav tasu ning ei pea olema seotud kuulsuse või tunnustusega, isegi kui see on nii mõnede inimeste jaoks, kes sel alal karjääri teevad.