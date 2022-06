NÄDALA TAROSKOOP 13.-19.06 | Liigu edasi vaikselt aga kindlalt

Nädala kaart on kuu. Sa oled praegu faasis, kus intuitiivne tundlikkus on suurenenud ning seetõttu koged tundeid ja mõtteid, mis võivad sind esialgu pisut segadusse ajada. Pead suutma oma meelt rahustada ning usaldama oma sisehääle juhatust. Kui sul õnnestub end häälestada positiivsele, siis suudad korda saata suuri asju.

Tervise osas peaksid nüüd leidma võimaluse, et puhata. Sa oled sisemiselt väsinud ja vajad patareide laadimist. See ei tähenda lihtsalt magamist või lõbutsemist, vaid mõtestatud tegevusi oma meele ja keha lõõgastamiseks, mille juures oled teadlikult kohal, tegeled oma emotsioonide ja füüsiliste ebamugavuste või tervisemuredega.

Armastuse osas pead nüüd oskama piire tunnetada. Anna endale ja oma partnerile piisavalt vabadust ning ära survesta midagi, isegi kui tunned, et asjad liiguvad edasi liiga aeglaselt. Õhus on kerge konfliktioht, kuid seda annab vältida, kui suudad enne tunnetada, siis mõelda ja lõpuks oma mõtted välja öelda.

Nädala energiaid esindavad mõõkade paaz ja müntide üheksa. Sul on palju häid plaane ja mõtteid, mida ellu viia. Võid kasutada praegust aega aktiivseks tegutsemiseks, kuid ole tähelepanelik ka teiste tunnete suhtes. Kuigi sul on olemas plaan ja teadmised, kuidas oma soove ellu viia, pead sa siiski vahepeal hoogu maha võtma, et mitte vastuollu minna ümbritsevate inimestega. Mitte kõik ei tule nii ruttu kaasa, kui sa sooviksid. Kui oled taktitundeline ja sisemiselt tasakaalus, siis suudad käesoleval nädalal oma elus suuri asju korda saata.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku karikate kuningas. Sinu jaoks saabub aeg, kus tegeled senisest enam oma hingeeluga ja emotsioonidega. Tunned tõmmet vaimsete teemade suunas ning võid ka huvi tunda salateaduste vastu. Ole nüüd tähelepanelik, et märgata elu poolt saadetavaid märke, sest sinu intuitiivsed võimed pannakse proovile.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab müntide kaheksa. Praegu on sinu jaoks põnev aeg. Sinu teele saadetakse huvitavaid võimalusi, mis nõuavad, et omandaksid uusi nippe ja tehnikaid, mille abil edu saavutada. See esitab sulle küll väljakutse, kuid samas tead ja tunnetad, et kõik see, mida praegu juurde õpid, tuleb sulle ka tuleviku mõttes vägagi kasuks.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaart on mõõkade neli. Nüüd saabub sinu ellu rahulikum aeg, kuid tundub justkui see puhkepaus oleks sulle peale sunnitud. Eemaldud oma aktiivsete tegutsemiste juurest ning pigem viibid omaette mõtiskledes ja jõudu kogudes. Katsu võtta antud olukorrast parim ja tööta oma emotsioonidega, et paremini iseennast tundma õppida.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku müntide paaž. Nüüd avaneb sinu jaoks põnev võimalus, mis laseb sul oma plaane hakata ellu viima. Eelkõige on tegu töö- ja rahaasjadega seonduvaga. Võid selle käigus õppida juurde kasulikke nippe ja tehnikaid, millele toetudes saad ka tulevikus edukalt toimetada.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab sauade paaž. Peaksid alustama uut lehekülge oma elus. Kui oled olnud mõne aspektiga rahulolematu, siis just nüüd on saabunud õige aeg teha muutusi. Sulle ulatatakse ka väljastpoolt abikäsi - saad enda jaoks huvitavat informatsiooni, mis lihtsustab sul edasiliikumist ja valikute tegemist. Tunned, kuidas on hakanud toimuma positiivsed arengud ning see süstib sinusse optimismi ja teotahet.

Lõvi (24. juuli - 23. august)