Alkeemia lugemisnurk | Tiina Ristimets: nõuanded inimeseks kujunemise teel

Olulised märksõnad, mida tasub meeles pidada

Infomüra ja võimaluste ülekülluses on oluline hoida tasakaalu. Seda aitavad kõige paremini teha loodus ja vaikus. Võta selleks aega teadlikult ja regulaarselt. Praeguse põlvkonna jaoks muutub see oskus ülitähtsaks, et oma vaimset tervist säilitada ja ennast mitte ära kaotada.

Pea alati meeles, et elu on suur kingitus. Ka siis, kui on raske. Igapäevane tänamine selle eest, mis su elus on hästi, aitab märgata ja meeles pidada seda head, mis on sinu ümber, ja seda on palju. Tee iga päev üks heategu nii endale kui teistele. See võib olla väga väike asi: hea sõna, märkamine, aitamine.