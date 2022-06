Ohvriroll ja sellest vabanemine

Kuidas mõista, kas oled ohvrirollis või mitte? Kui inimene arvab, et tema elu juhib keegi teine, näiteks partner või vanemad. Kui inimene tunneb ennast marionetina ega vastuta enda elu eest.

Ohver kaebleb ja palub abi ning teeb ise vähe selleks, et lahendada probleem ja lõpetada ebameeldiv olukord. Me kõik oleme sellises seisundis olnud, aga mõni oskab kiirelt väljuda ohvrirollist, samas teine jääb sellesse kinni ning toidab seda päevast päeva. Kui pähe tuleb mõte „Ma olen kõigest väsinud, minu elus on kõik halb“, siis sa vingud ja halad ning see tähendab, et oled ohvrirollis. Ürita sellest kiiresti väljuda.

Kui valid olla ohvrirollis, siis sinna ka jääd. Ohvri seisund võtab sinult energiat ning tegelikult lubad sa ise ohvrirollil kolida oma teadvusesse.

Ohvrirollil on ka oma varjatud kasu, mida inimene endale ei teadvusta. Ta siiralt usub, et pole ise süüdi selles, mis tema elus toimub, vaid selles on süüdi välised tegurid ning seega väldib pidevalt enda vastutust. Ohver on veendunud, et tema elu mõjutavad teised inimesed, minevik, pere ja keskkond, milles ta on kasvanud. Selline hoiak annab võimaluse mitte tegutseda, mitte muuta oma elu paremaks, mitte olla oma elu looja. Ta leiab igasugusid põhjusi, et õigustada iseenda tegevusetust. Ohver on veendunud, et ta ei saa hakkama ning muutused ei ole vajalikud.

Ohver loodab haletsusega pälvida teiste inimeste tähelepanu, hoolitsust ja armastust. Seega kaebab ta pidevalt oma elu üle: raha ei ole, elukaaslane on halb, mehed on kaabakad, naised on petised, lapsed on tänamatud, keegi ei mõista mind, kõik inimesed on kadedad ja julmad. Ohver halab ja valab oma negatiivsust nagu solki teiste kaela, kuid samas ise ei tee mitte midagi selleks, et oma elu muuta. Kui ohvrile anda soovitusi elu muutmiseks, siis leiab ta kohe vabanduse, miks need soovitused talle ei sobi. Võib isegi öelda, et ohvrile meeldib olla masohhist ja mida valusamalt ta ennast piitsutab, seda paremini ennast tunneb, sest just selles ilmneb tema „tähtsus“.