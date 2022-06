Ära lase mürgisel suhtel ennast röövida

Inimesed, kes ei saa sind ära kasutada, annavad alla. Kui Sinu peal nende mängud ei toimi, siis nad lähevad otsima lihtsamaid sihtmärke. Kui Keegi ei saa enam Sinu elujõudu ära kasutada, peab ta leidma uue energia allika.

Sina sära ja ela enda sihtide, unistuste järgi! Siis ei jää kadedatel/mürgistel/negatiivsetel inimestel muud üle, kui lahkuda Su elust.

Pole tähtis, kas see suhe on Sinu partneriga, vanemaga, pereliikmega, lapsega, sõbraga või kolleegiga. Energiast tühi tunne kerkib esile ja võib olla piinav.

Kuna toksilised inimesed võivad olla esilagu väga meeldivad ja nendega tekib kergelt sõltuvussuhe. Sul võib isegi tekkida tunne, et ei saa elada ilma selle inimeseta ja vajad teda justkui õhku. See on illusioon.

Ma tahan, et Sa teaks täiesti kindlalt, et saad sellest ebatervislikust kiindumusest täielikult taastuda ja et saad jääda ellu ilma mürgise suhteta. Sa saad nautida rahulikku elu ilma draamata. Kõik saab alguse otsusest praakida toksilised inimesed oma elust välja ja luua eluterved suhted.

Mida toksiline inimene Sinult vajab ?

Tema vajadus Sinu järele on palju sügavam, kui Sinu vajadus tema suhtes. Tema vajadus Sinu järele on hädavajalik, sest ta vajab Sinu energiat. Tal pole välja kujunenud tema enda MINA - kes ta tegelikult on. Ta on täitmatult sõltuvuses tähelepanust. Niisiis, jah, ta vajab sind senikaua kuni Sinult pole enam midagi võtta ja Sind pole võimalik ära kasutada - kuni Sa lõpuks murdud, väsid ja oled jõuetu. Siis Sind vahetatakse välja.

Mõtle vampiirile, kes peab jooma inimverd, et tal oleks täielik elujõud, mida nad ei suuda ise säilitada. Nartsissistid ja toksilised inimesed on sama olemusega. Neil on sarnane elujõu allikas - kaassõltlane. Nad vajavad inimesi, kes annavad neile oma elujõudu, tähelepanu ja ressursse. Nartsissist on senikaua Sinuga rahul , kuni Sul on jõudu anda, mida tema ego vajab - kaastunnet, lohutust, toetust, tähelepanu, aega, energiat, positiivsust, tema ülistamist, kiitmist.

Kuidas toksiline inimene ära tunda?