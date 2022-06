SODIAAGIMÄRGID JA ARMASTUS: suhtealane nõuanne igale tähemärgile!

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Kuigi sulle tundub, et armastus võib haiget teha kõige ootamatumal hetkel, siis peaksid ka sina meeles pidama, et päevad ei ole vennad ja samamoodi ei ole seda ka inimsuhted. Kui oled minevikus kogenud armastuses pettumist, siis ei maksa seda endaga igavesti kaasas kanda. Lase minevikul minna ja usalda elu.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Sa soovid inimestele jätta mulje, et sul on kõik omamoodi kontrolli all ning et teiste tunded ei lähe sulle eriti korda. Samas sisimas möllavad sul aegajalt tundepuhangud, millele teeks ainult kasu, kui neid ka endast välja päästaksid. Usu, mida rohkem sa teistele oma tõelisi tundeid näitad, seda lihtsam sul on. Seda eriti siis, kui tegemist on südameasjadega.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Sa oled tõeliselt hooliv ja tundeline ning soovid anda endast kõik, et sind ümbritsevad inimesed tunneksid end hästi ja oleksid õnnelikud. Seda tehes kipud sa pahatihti iseenda eest hoolitsemise unustama. Luba endale rohkem seda, mis sind õnnelikuks teeb. Kui sinu enda armastuse karikas on tühi, siis on peagi raske ka teiste oma täita.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Sa soovid, et sinu elus oleks alati tundeid, seiklusi ja põnevust. See juhatab sind aga pahatihti valede valikute juurde. Õpi nautima iseenda seltsi ja väärtustama ennast piisavalt, et mitte leppida vähemaga, kui sa tegelikult väärt oled. Kui sa hindad ja armastad ennast, siis saabub sinu ellu ka kaaslane, keda sa tegelikult oma ellu vajad.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Sul on elus üldiselt ja samuti ka suhete osas väga selged ootused ja nõudmised. Ühelt poolt on see küll hea, kuid teisalt ei lase liigne paindumatus sul endal hingeliselt kasvada ega ka sinu suhtel edasi areneda. Mis puutub armastusse, siis tasub olla pisut paindlikum ja avatum, sest see toob sulle hoopis rahuldustpakkuvama suhte.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)