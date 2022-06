Söö keha puhtamaks

"Ülitervislik toit on see, millest organism saab kõiki vajalikke toitaineid: valke, rasvu, vitamiine, mineraalaineid, fütotoitaineid. Ilma nendeta ei saa puhastumisprotsessid kehas üldse toimuda. Lahtiseletatult tähendab see päevas 700 g kuni 1 kg erivärvilisi köögi- ja puuvilju. Eelistada tasuks marju, mitte magusaid banaane või viinamarju. Lisaks peotäis seemneid ja pähkleid, kiudainete saamiseks täistera- ja kaunvilju ning muidugi juua mürkainete väljutamise hõlbustamiseks ja neerude toetamiseks vett. Mitte koormata organismi ainetega, mida tal vaja pole, nagu tööstuslike transrasvhapete ja liigse suhkruga,” ütleb arsti- ja psühholoogidiplomiga Annely Soots.

Puhastumine vajab toitaineid

Annely Soots räägib täpsemalt lahti: "Detoksiprotsesside jaoks on tarvis aminohappeid, mida me saame toidust pärit valkudest. See ei pea olema lihavalk, ka taimses toidus olevad valgud on väärtuslikud. Vitamiinidest kindlasti C, E ja Q10, lisaks mineraalaineid. Puhastumist soodustab hästi väävel, mida on spetsiifiliselt lõhnavates viljades nagu küüslauk, sibul, kapsad. Vajalikud on ka taimsed fütotoitained ja muud antioksüdandid, mis aitavad hävitada puhastumise käigus tekkinud kahjulikke ühendeid. Nii et detoksi toimumiseks tuleks midagi ikkagi süüa."