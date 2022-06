NÄDALA TAROSKOOP 06.-12.06 | On aeg valida, mis on sulle õige, mis mitte!

Nädala energiaid esindavad ülempreester ja mõõkade seitse. Sinu elus on toimumas muutused ning seoses sellega murrad pead, mis on parim valik, mille saad teha ning mis on õige, mis mitte. Otsustamisel ära unusta, et sa elad eelkõige iseenda elu ning pead järgima seda, mida sinu süda ütleb. Sul on vastutus enda elu eest. Suhted võivad olla pingelised, sest võid kokku puutuda ebaaususe ja intriigidega. Ära mine kahtlaste “mängudega” kaasa ega lase endaga manipuleerida. Tea, mis on sinu tõde ja vajadusel võta lihtsalt aeg maha, et oma mõtetel rahuneda lasta.

Suhete osas tasub sul nüüd kindlasti enne mõelda ning alles siis öelda ja tegutseda. Jõuliselt tõusevad üles usaldamise küsimused. Võid tunda, et keegi varjab sinu eest midagi või siis ei saa sa ise täielikult aus olla mingil põhjusel. Suuri ja elumuutvaid samme ei maksaks praegu ette võtta, pigem võiks liikuda edasi vaikselt ja rahulikult.

Tööalaselt pead nüüd suhtlema rohkem kui tavaliselt ning õnneks tunned, et on keegi, kes sind toetab, sulle vajadusel nõu annab ning inspireerib. Oled täpne ja korrektne kõiges, mida ette võtad, sest sinu tegemisi jälgitakse hoolega ning sellel on oluline tähtsus tulevikku silmas pidades.

Tervise eest hoolitsemisel on praegu oluline tegeleda oma emotsioonidega. Kuna hetkel võid kogeda stressi ja ärevust tavalisest enam, siis on tähtis leida võimalusi meele rahustamiseks ja puhkamiseks. Kui kogud endasse pidevalt pingeid ja lased negatiivsetel emotsioonidel võimust võtta, siis kipub see tervisehädadena väljenduma.

NÄDALA TAROSKOOP 06.-12.06

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku müntide kaks. Sinu elus on praegu olulisel kohal tasakaalu leidmine. Pead suutma hoida kindlad piirid oma töö ja eraelu vahel. Samuti on oluline, et sa viiksid oma mõtted ja teod omavahel harmooniasse. Sa pead tegema oma elus korrektuure, kui soovid muutusi paremuse poole. Kui tunned, et sul on millestki puudu, siis tee sellele oma elus ruumi, sest vastasel korral see ei saabugi.