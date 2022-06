Robin Sharma: iga näiliselt kohutav olukord lõpeb alati hästi

Esimene veendumus: ka see läheb mööda

Palju aastaid tagasi – kui ma elasin läbi valulist lahutust – soovitas austatud õpetaja mul elukriisis sellest tarkusest lohutust leida. Ei tundu nii, et need neli sõna võiksid midagi muuta. Ometi need selgelt tegid seda (ja ma olen talle selle helde nõuande eest ääretult tänulik). Minu jaoks oli see nagu palsam veel hellale vigastusele, mis aitas mul meenutada, et tulevik tuleb helgem. Ja tõsiasja, et rasked kogemused ei jää kunagi püsima, kuid vankumatult kannatlikud inimesed jäävad alati.

Teine veendumus: iga näiliselt kohutav olukord lõpeb alati hästi

Filosoof Arthur Schopenhauer pani selle põhimõtte kirja, kui pakkus välja, et elu peab elama ettenägelikkusega, aga seda saab mõista ainult tagantjärele tarkusega. Ainult siis, kui me oma elule tagasi vaatame, oskame sündmusi ühendada ja mõista, kuidas kõik, mis juhtus, toimus meie suurima õnne heaks. Meie parima kasvu heaks.

See, mida me raskuste keskel pidasime koormaks, muutub aja möödudes õnnistuseks. See teeb meie elu märgatavalt paremaks. Palun ära seda mõtet kunagi unusta. See on mind nii hästi teeninud.

Kolmas veendumus: kui see aitab sul kasvada, pole see mure, vaid tasu

Minu jaoks on täiega elatud elu peamine eesmärk oma vanade haavade tervendamine, loomulike annete täielik arendamine ja tõusmine kõigeni, milleks me loodud oleme, olles samal ajal valmis aitama nii paljusid inimhingi kui võimalik.