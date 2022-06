Pühapäeval, 5. juunil on suvistepüha, mis tähistab suveaja algust

Suur kevad on kõikjal täies jõus, kuid suviste tähendus on Põhja- ja Lõuna-Maavalla jaoks erinev. Lõunas on see eeskätt suve vastuvõtmise ja naiste püha, põhja pool lisaks muna- ja kiigepüha, Setomaal ka Peko püha. Eesti Vabariigi ametlikus kalendris kannab see päev aga nelipühade 1. püha nime. Nimetus on laenatud kirikukalendrist, kuid sisu anname sellele pühale me ise.