Enesemuutmise maagia on enda võimuses

Sageli arvame, et oma tulevase partneri tõmbame enda ellu tänu sellele, et meile meeldib teineteise välimus. Tegelikult tõmbuvad inimesed üksteise poole tänu sarnastele sisemistele vibratsioonidele ning välimusega ei ole siin mitte mingisugust pistmist. Kaks inimest on nagu kaks harmooniliselt koos kõlavat nooti.

Kui sul on hirm, et jääd oma armsamast ilma, seisab sul ees teine ülesanne: loobuda hirmuga võitlemisest ja ennast maksimaalselt aktsepteerida ja armastada. Olla nii, et sinu kõnnakus, silmapilgus ja žestides oleks näha sinu hing. Siis tuleb su ellu inimene, kes vastab su energeetilisele seisundile. Kui sa muretsed teistele meeldimise pärast või kahtled, kas oled piisavalt ilus, ei saa sa olla see, kes tegelikult oled. Sel juhul oled justkui oma kehast väljaspool ja tulevane kaaslane ei saa sind leida ega tunda.