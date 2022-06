ALKEEMIA PODCAST | Kaidi Karilaid: minu soov on, et saaksid luua elu, mida oled alati soovinud!

Oma kogemuste põhjal teab Kaidi, et iseendana elama hakkamiseks ei pea end esmalt eneseabiõpikute abil "remontima hakkama" ega teraapiatubades "korda tegemas" käima. Piisab, kui endalt algatuseks küsida: "Kui mina oleksin mina, siis kuidas ma oma elu elaksin?" Vastustest olulisemaks peab Kaidi enese avastamise teekonnal küsimuste esitamise oskust ja usku, et küsijale antakse. Olles ise muutumise katalüsaatoriks, näeb Kaidi igas hetkes valikuvõimalust ja innustab meid valima alati kergust ja rõõmu.

Kaidi väestab inimesi tänulikkusega. "Aitäh, et olemas oled! Aitäh, et oled maailmale kingitus!" ütleb ta siira naeratusega, aga möönab siiski, et inimeste hinnangulisus on ka temale elu jooksul palju ebameeldivust tekitanud. Elukogemuste põhjal võib Kaidi kinnitada, et oma väes oleva inimeseni kriitikanooled ei ulatu.

Kaidi koolituste ja teraapiaseansside põhiteemaks on, kuidas saada iseendaks. Tema hinnangul muutub sotsiaalmeedias, kus emotikonid meie hingeelu asendavad, iseendaks olemine iga päevaga aina raskemaks. Inimesi vaevab suhtlusportaalides energiapuudus - tegelikke tundeid varjatakse smailide taha, raha on saanud elusolemise- ja keha suhete allikaks. Inimese ehe olemus on tema küljest justkui ära lõigatud. Teine äärmus on see, et inimesed defineerivad end sageli oma töö ja mitte oma põhiväärtuste kaudu.

Kaidi suurim soov on, et ka tuhandete aastate pärast saaksid meie järeltulijad planeedil Maa puhast elukeskkonda nautida. Tema panuseks on inimeste teadlikkuse taseme tõstmine, sest mida rohkem on teadlikkust, seda vähem on sõdu ja eraldatust.

_______________

*Dr. Dain Heer "Kuidas saada iseendaks ja muuta maailma" (Access Conciousness Publishing, LLC 2012)

KUULA ALKEEMIA PODCASTI:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2

Saatejuht Anneli Urge on õigustaustaga terapeut, storyteller ja põnevike "Jokk ehk juriidiliselt on kõik korrektne" (Pilgrim 2019) ja "Šokiterapeut" (Pilgrim 2021) autor.