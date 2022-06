Häid nõuandeid noortele oma elu alguseks | Rahuliku ja rõõmsa meelega edasi

Aju ei tee mitut asja korraga ja me ei täida ülesandeid paralleelselt, nagu sõna "rööprähklemine“ viitab, vaid pigem liigume kiiresti ühe ülesande juurest teise juurde. Tõsisasi on see, et pärast igat sellist ümberlülitust on meie tähelepanu (mille varu on, muide, limiteeritud) algse ülesande juurde naastes tunduvalt kahanenud. Samuti kulutab säärane ümberlülitus aju piiratud ressursse ehk mõttetöö jaoks vajalikku väärtuslikku energiat. Taas on tulemuseks väsimus, kehv keskendumisvõime ja üha kasvav stress.