Emotsionaalne vägivald suhtes | Neutraliseeri partneri kriitikanooled

Hakka märkama, kui sageli sa kriitilisi sõnumeid oma peas üle kordad. Pane tähele, kas need on sinu partneri poolt öeldud sõnad ja laused. Näiteks: "Sa oled loll", "Sa ei oska midagi õigesti teha", "Sa oled liiga tundlik", "Keegi teine ei viitsiks sind välja kannatada".

Nüüd pane tähele, kas mõned kriitilised laused sinu peas on su enda omad, mis on tekkinud sinu partneri käitumise tagajärjel: "Ju ma pole armastust väärt", "Ma olen kohutav kaaslane", "Minu tunded pole olulised".

Pane tähele, millal need sõnumid oma inetut pead tõstavad. Need võivad esile kerkida näiteks siis, kui sa apsaka teed, kui sa üritad midagi uut teha, kui sa midagi saavutanud oled, kui keegi sulle komplimendi on teinud.

• "Olen selline, nagu olen, ja see on okei."

• "Kui sa lõpetaks minu kiusamise, oleks ma sinu suhtes ehk sõbralikumalt meelestatud." Öelda midagi sellist nagu "Ma tegin oma parima“, on sootuks midagi muud kui end välja vabandada. See on kaastundlik tõdemus, et kõik võivad eksida isegi siis, kui nad kogu jõust pingutavad.