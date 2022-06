Osho: armastus on ainus substants, milles ego lahustub, aurustub ning saab lõpuks minema pühitud

Inimkeeltes ei ole olemas ühtki teist sõna, mida oleks nii valesti mõistetud kui sõna “armastus”. See valestimõistmine on põhjustanud kõikvõimalikke probleeme, vägivalda, vaidlusi, sõdu ja lahinguid. Seepärast on hädavajalik armastuse printsiipi mõista.

Meie praegusest eluviisist on kõigile selgesti näha, et meie elus on kesksel kohal iha armastuse järele, janu armastuse järele, igatsus armastuse järele. Kui soovime elu olemust otsida, peame otsima ei midagi muud kui armastuse olemust. Kogu meie elu põhituuma kannustab vaid üks ihalus, vaid üks palve, vaid üks iha – ja see on armastuse järele. Kui see soov pole täitunud, siis tundub elu absurdsena. Pole ime, et elu tundub mõttetuna – see tundub paigalseisvana, see tundub olevat kui orjus, see tundub olevat pidev muretsemine – suurim igatsus elus ei ole täitunud, suurim vajadus elus pole täidetud. Me ei ole võimelised armastust andma ega saa armastust ka teistelt.

Kui armastusevajadus jääb rahuldamata, kui armastuse seeme ei ole võrsunud, siis näeb kogu elu välja absurdne, see tundub tume, see tundub ilma igasuguse tähenduseta ja mõttetu. Elu tundub absurdne, sest armastust pole. Kui armastust on rohkelt, muutub elu tähendusrikkaks, kui armastus kaob, tundub elu ilma igasuguse eesmärgita. Kui armastus on tugev, muutub elu tähenduslikuks, kulgeb tänulikkuses ja kõik õnnestub.

Mis asi see iha armastuse järele siis on? Mis on see hull ihalus armastuse järele? Mis on see, mida me armastuse nime all otsime ja mida me ei suuda leida? Kogu meie elu ja tegevus liigub ainult armastuse ümber. Armastuse nimel peetakse lahinguid. Armastuse nimel omandatakse jõukust. Me ronime mööda eduredelit armastuse nimel. Isegi sannyas, tõeotsing, võetakse ette armastuse pärast ja me jätame armastuse pärast maha kodu ja perekonna. Kogu elu liikumapanev jõud, selle allikas, selle juured on ainult armastuses.