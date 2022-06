ALKEEMIA TAROSKOOP JUUNIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Tervis . Sind võib vaevata mure oma tervise pärast. Kui see on nii, siis ära jää koju istuma ja ootama, vaid pöördu spetsialisti poole, kes saaks sind aidata ja teha vajalikud analüüsid. Nii võid saada teada, kuidas lihtsa vaevaga oma probleeme lahendada ja ühtlasi ka meelerahu tagasi saada.

Armastus . Nüüd rahunevad sinus möllavad tunded ja vaibuvad segased emotsioonid. Sa tunned, et oled harmoonias iseenda ja oma südamega. Sul on hea ülevaade sellest, kus sa hetkel oma armuasjade osas seisad, ning sa tead ka üsna täpselt, kuhu soovid edasi liikuda. Praegust aega tasub kasutada selleks, et astuda reaalseid samme oma suhte parandamise ja uuele tasemele viimise osas.

Tervis . Hea oleks üle vaadata, kas su keha energiakeskused ehk tšakrad töötavad laitmatult või esineb kusagil blokeeringuid. Sellega võid tegeleda ise või mõne teadja kaasabil. Oluline oleks hoida elus ja kehas tasakaalu ja harmooniat. Kui tunned, et kipud mingis valdkonnas alatasa ebamugavust tundma, peaksid süvitsi uurima, kas see on ehk seotud emotsioonidega, mis pole leidnud võimalust valla pääseda.

Küllus . Oled oma tööasjadesse korralikult panustanud ning nüüd saad nautida tulemusi. Praegu võid saada huvitavaid ja tasuvaid koostööpakkumisi ning ka ametikõrgendust. Igal juhul ei ole saabuv küllus sattunud su teele juhuslikult, vaid kõik see on sinu enda töö ja vaeva vili.

Armastus . Sinu suhe liigub nüüd jõudsalt suurema läheduse ja teineteisemõistmise suunas. Oled ise väga motiveeritud ja soovid anda endast kõik, et armuelu õitseks. Sa ei pea ka pettuma, sest just iseendast alustades saadki parimaid tulemusi. Seda nii suhtes olles kui ka vallalisena. Nüüd on ka universumi energiad sind toetamas, seega saad sel kuul nautida rahuldust pakkuvaid hetki.

Tervis . Hea oleks lasta oma tervist kontrollida. Kui sul on mõni konkreetne mure, siis külasta kindlasti spetsialisti, kes su hetkeolukorda oskab hinnata. Hea oleks käia ka hambaarsti juures ning miks mitte paluda perearstil teha mõned analüüsid, et veenduda selles, et kõik on korras.

Armastus . Südameasjade osas on nüüd rõhk romantikal ja õrnadel tunnetel. Pigem kipud kalduma unistustesse ning sinu jaoks on praegu väga oluline, et partneri poolt tuleksid armastavad žestid ja kaunid sõnad, mis kinnitaksid tema tunde tugevust. Kui oled vallaline, siis praegu pääsevad sinu juures löögile vaid sellised kallimakandidaadid, kes suudavad ja julgevad ausalt oma tunnetest rääkida ja neid ka välja näidata.

Tervis . Sinu jaoks on hetkel kõige olulisem teadlik kohalolu. Mida enam sa suudad tuua meele käesolevasse hetke, et märgata oma tundeid ja mõtteid, seda enam suudad märgata, mis seisus sinu vaime ja füüsiline tervis on. Kuula oma keha ja suhtu endasse õrnuse ja tähelepanuga. Praegu teeb head kontakt maaga, seega käi paljajalu, tunneta taimi ja maapinda oma jalataldade ja peopesade all. Õpi ammutama maast energiat ja jõudu.

Küllus . Praegu liiguvad töö- ja rahaasjad küll paremuse poole, kuid ehk tunned, et see kõik ei toimu piisavalt kiiresti või just sel viisil, nagu oled soovinud või oodanud. Pead varuma kannatlikkust, sest asju tagant sundides võid hoopis loomulikke arenguid ja protsesse häirida ja takistada.

Armastus . Nüüd tasub südameasjadelt tolm maha raputada ja elu nautida. Sinu armuelu saab sel kuul sisse uue hingamise ja hoo. Vaata uudishimulikult ringi ja ava oma süda kõigele heale ja ilusale, mida universum sulle pakub. Ole julge ja unista suurelt, nii näed, et sul on jõudu ja oskusi oma kõige pöörasemaidki unelmaid ellu viia.

Sõnn (21. aprill – 21. mai)

Armastus. Sind ootab ees midagi väga head. Selleks võib olla nii sügav vastastikune armumine kui ka juba olemasolevas suhtes suurema ühtsustunde ja läheduse leidmine. Praegu on hea aeg plaanida pulmi või perelisa ning teha abieluettepanekut. Õhus on piisavalt kirglikku särinat ja romantikat.

Küllus. Tööalaselt peaks sel kuul saatma edu. Saad teha seda, mis teeb su hingele rõõmu ning pakub tõelist ametialast rahuldust. Samas rahalise poole pealt võib ette tulla ootamatuid takistusi või seisakuid, seega on hea, kui sul on olemas väike tagavara, millest saad katta ootamatuid väljaminekuid.

Tervis. Nüüd oled äärmiselt motiveeritud ja soovid oma tervise eest hoolitseda nii hästi, kui suudad. Praegu on suurepärane aeg selleks, et vabaneda halbadest harjumustest või alustada tervislikuma elustiiliga. Väga oluline on liikumine värskes õhus ja füüsiline aktiivsus. Pead ainult jälgima, et sa sellega üle ei pingutaks.

Kaksikud (22. mai – 21. juuni)

Armastus. Armuasjades ootavad ees keerulised ajad. Nüüd võid tunda, et soovid oma paarisuhtes midagi muuta või lausa sellest välja astuda. Vastakad tunded panevad sind pead murdma selle üle, mida sa üldse tunned või armastuse osas elult ootad. Kõige mõistlikum oleks pidada maha üks selgitav ja rahulik vestlus partneriga ning anda endale aega, et saada selgust oma tunnetes. Kui oled vallaline, siis nüüd ei ole hea aeg alustada uut suhet, sest sinu tunded on muutlikud ning võid avastada, et see, mis ühel päeval tundus parim, ei sobi teisel päeval enam üldse.

Küllus. Töö- ja rahaasjade osas kuuled häid uudiseid. Nüüd võid tunda end oma ametikohal kindlalt ja hinnatuna. Võid puutuda kokku inimestega, kellest saavad tulevikus sinu töökaaslased või koostööpartnerid, seega näita end parimast küljest ja ole avatud meelega.