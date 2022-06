Mai-Agate Väljataga: Apsud on kogemuste saamise viis

Isiklike uskumuste alla võib liigitada ka suguvõsa liini pidi liikuvad stambid, näiteks: minu vanaisa või vanaema oli selline ja käitus nii või naa ja mina olen ka selline ja mis te teha saate muud kui leppida minu halva käitumise või siis jänespükslusega.

Vaata tagasi, hinda oma esivanemate käitumist ja küsi endalt, kas nad olid ka õnnelikud. Vaevalt. Mõtiskle selle üle, mida sina teeksid teisiti, et õnnelik olla. Universumis ei ole õnnetute eesmärki püstitatud, vaid püüdlus on alati harmoonia ja õnnelik olemise poole ning sina saad sellele kaasa aidata, kui teed esivanemate vigade korrektuuri ilma neid hukka mõistmata. Tegelikult on asjalood sellised, et kõik apsud meie eluteel on kogemuste saamise viisid. Need pidid ja peavad olema, aga mitte nii ropprasked, nagu meie seda teeme.

Uuel kuldajastul tulevad tarkused vähema valuga, sest sünnivad rohkem kogenud ja targemad hinged. Juba praegu, vaadates noort põlvkonda, näed, kui andekad nad on. Aga vana põlvkond üritab neid vanadesse mustritesse toppida, tehes noori õnnetuks. See on praeguse aja valu ja vaev.

Noored on ülimalt tundlikud ja haavatavad ning endised ühiskonna tavad on nende jaoks liiga kitsad ja ahistavad. Uuel põlvkonnal on muidugi omad ohud ja ees ootavad apsakad, aga me ei pea selle pärast hirmul olema, et kuidas nad toime tulevad. Nad saavad hakkama! Nad ehitavad üles uue ühiskonna uute arusaamadega. Pealegi on meid ees ootamas palju uut ja huvitavat materiaalse ja vaimse maailma kooskõla kohta. Mateeria annab eesõiguse vaimule, luues uue kuldajastu. Meie planeedisüsteem hakkab kiirgama uut tüüpi energiat.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Mai-Agate Väljataga raamatust "Uue ajastu algus".