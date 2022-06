TÄNA ON LASTEKAITSEPÄEV! Südamlikud ja toredad tsitaadid lastest

Lastekaitsepäev on 1. juunil tähistatav tähtpäev, mille eesmärk on juhtida tähelepanu laste heaolule ja õigustele ning lastekaitse tähtsusele. Selle päeva puhul pakume lugemiseks toredaid tsitaate, mida tuntud inimesed on laste kohta öelnud.