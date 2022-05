Nõuanded mehele: mida teha, kui naise emotsioonid löövad üle pea?

Mehele meeldib, kui naine tantsib, laulab, naeratab, on tänulik jms. Meie ühiskonnas on levinud stereotüüp, et naine peab olema hell ja rahulik, aga tegelikult on naine stiihia. Meri võib ka rahulik ja hell olla, kuid ta on ka tormine. Igaühele meeldib oma meri. Kellele rahulik, kellele lained ja tuul. Kõik mere erinevad olekud tulevad ikka samast merest ja neid ei saa ette ennustada. Loomulikult leidub naisi, kes on tasased nagu peegelsile järv. Kui sul on selline naine, siis hoia teda ja ole temaga õnnelik.

Naine on hormonaalselt ebastabiilne olend ja ta on võimeline oma tundeid pidevalt muutma. Erinevates seisundites tunneb naine ennast eri moodi. Näiteks oli ta eile aktiivne, toimetas kodus ja teil oli hea seks. Hommikuks oli kõik muutunud. Nüüd tahab naine omaette olla ja arvutis istuda ning soovib, et teda rahule jäetaks.

Naine on paindlik. Kohanemisvõimest hoolimata on lapsepõlves kogetud vanemate kriitika jätnud temasse sügava jälje. Eriti kui emaga ei olnud turvalist kiindumussuhet või ei tunnustatud last piisavalt. Sageli piiravad emad oma tütarde unistusi. Kui laps ei saa ehtsaid tundeid väljendada, peidab ta oma unistused ära. Ta omandab kõrghariduse ja temast sirgub "normaalne naine", sest ta soovib vanemate, mehe, laste, sugulaste ja kõikide teiste vastu hea olla. Emotsioonid ja rahulolematus aga kuhjuvad ja sageli on sellistel naistel sisemine varjatud agressioon ning neil võib esineda naistehaigusi. Lapsed peegeldavad emale tema sisemaailma ja see teeb naise veelgi tigedamaks. Naise sisemised vajadused on peidus tema teadvuse sügavuses, mida varjutab programm: "On vaja olla hea ema oma lastele ja hea abikaasa oma mehele". Lisaks võib naisest saada seksisõltlane, kuna seks tundub ainsa võimalusena vabaneda kuhjunud energiast ja natukeseks rahuneda.

Tihtipeale on naise pretensioonid mehele etteheited talle endale, sest puudub eneserealiseerimine.