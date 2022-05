Kas oled valmis kingitust nimega elu kogema?

Mida avatum sa oled olnud, seda kõrgemaid seisundeid oled kogenud. Kui sa ei sulgugi, võid kogu aeg selles seisundis olla. Ära müü end odavalt. See võib nii kogu aeg olla – lõppematu inspiratsioon, lõppematu armastus, lõppematu avatus. See on terve südame loomulik seisund.

Et sellist seisundit saavutada, lihtsalt luba elukogemustel enda sisse tulla ning oma olemusest läbi minna. Kui üles kerkivad vanad energiad, mida sa varem läbi töötada ei suutnud, siis lase neist nüüd lahti. Nii lihtne see ongi. Kui sa tunned hirmu või armukadedust, siis lihtsalt naerata. Ole õnnelik, et sellel Samskaaral, mis kogu selle aja oli sinu sisse talletatud, on nüüd võimalik sinust läbi minna.

Lihtsalt avane, lõdvesta oma süda, andesta, naera või tee, mis iganes sa tahad. Lihtsalt ära suru seda jälle alla. Muidugi on valus, kui see üles tuleb. See talletati valuga ning see vabaneb valuga. Sa pead otsustama, kas tahad endiselt ringi kõndida südant blokeeriva talletatud valuga, mis piirab su elu.

Alternatiiv on lasta sellel minna, kui seda on stimuleeritud. See teeb haiget ainult ühe minuti ja siis on see möödas. Niisiis, sul on valik. Kas sa tahad püüda muuta maailma, et see su Samskaarasid ei häiriks, või oled sa valmis puhastusprotsessi läbi tegema?

Ära otsusta midagi stimuleeritud blokeeringute põhjal. Õpi olema piisavalt keskmes, et saaksid lihtsalt vaadata, kuidas asjad üles kerkivad. Kui istud piisavalt sügavale enda sisse ja lõpetad võitluse talletatud energiamustritega, kerkivad nad pidevalt üles ja lähevad sinust läbi. Nad kerkivad üles päeva jooksul ning nad kerkivad üles isegi unes. Su süda harjub selle vabastamise ja puhastumise protsessiga. Lase sellel kõigel juhtuda. Tee see ära.