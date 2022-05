Katkend raamatust "Tahaks veel midagi öelda ... Lea Dali Lion"

"See on minu elu ja ma naudin selles elus iga sekundit!" Need olid Lea sõnad ka siis, kui teel olid katsumused või keerukad olukorrad. Ta lubas endal vaimustuda kõige üle, sest alati on ju valik – kas kukud maha ja langetad pea või valid olla julge, aktsepteeriv, lahendusi otsiv ja ka rõõmus selle üle, et üldse midagi niisugust kogeda saad. Elu on nüüd ja praegu. "Nii kui sa hakkad midagi ootama, kaotad kõik, mis sul just hetk tagasi oli."

Lubamine olla inimesel see, kes ta on, oli Lea jaoks esmatähtis.

"Sa ei pea kogu aeg iseendale vabandama, et sa oled sina! Kui sa ei ole sina ise, siis pole sind tegelikult olemaski, sest mitte keegi teine ei saa olla sina. Mitme inimese elu sa oma elu asemel elad? Ja kui palju on sinu sisse trüginud neid inimesi, kes on iseenda seest ära joostes hakanud sinu sees sinu elu otsima?"

"Ma soovin, et kõik inimesed terveneksid, kui mina ruumi astun," õhkas Lea. Olles läbi proovinud erinevaid seisundeid iseenda nahas, kaotades end ja taas leides, sai ta aru, miks talle on antud selline kivine tee – selguse jaoks on vaja täiuslikku kaost.

Kui näed roosakasvalgeid õunapuuõisi, suveöö sumedaid laineid, laanes lindu koos kauni õiega, taeva tuliseid värve, vihmapiisku tuules või neid kõige valgemaid lumehelbeid, siis hoia meeles seda märgata, vaimustuda, jagada ... ning Lea Dali Lion ongi sinuga!

/.../

Elu noodi sees

Kirjutas Marek Sadam

Kuidas kirjeldada kirjeldamatut?

Lea muusikat saab kõige paremini aimata seda korduvalt kuulates. Iga sõna, iga kindlat ja iga uitavat nooti. Kõike juhuslikku ning kõike, mis peabki olema täpselt nii.