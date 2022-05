Meie mees Hollywoodis. Operaator Alar Kivilo

Minu esimene isiklik kokkupuude kommunistliku maaga oli Kuuba. See, et Eesti on kommunistide käes, okupeeritud, oli meile maast madalast selgeks tehtud. Nüüd olin kommunistlikus riigis. Olin operaator Henri Fiksi assistent. Film, mida tegime, "Arts Cuba", rääkis sellest, kuidas oli muutunud loominguliste inimeste elu pärast revolutsiooni.

Filmisime kuu aega, sõites kogu saare risti ja rästi läbi. Elasime kohalikes hotellides ja sõime koos kuubalastega iga päev pescado y arroz’t – kala ja riisi. Saime palju „nautida“ töölisparadiisi mõnusid. Näiteks ükskord sõitsime 24 tundi Santiago de Cubast Havannasse, et minna balletti filmima. Kui lõpuks oma tuppa jõudsime, rõõmustasime Henriga, et saab pärast öö läbi suitsukonisid täis bussi põrandal magamist ennast ometi pesta enne balletisaali minekut. Aga vesi oli kinni keeratud. Valvelauas öeldi, et avarii, ja kõik. Henri keeras vihaselt küll ühte kraani ja siis teist, aga vett ei tulnud tilkagi. Otsustasime siis sööma minna. Peale sööki tulime tagasi hotelli, lootes, et ehk on vesi tagasi. Ja vesi oligi tagasi, aga Henri oli jätnud kõik kraanid lahti, ja nüüd oli uputus. Põrand lainetas ja meie kohvrid hulpisid vees. Kõik puhtad riided olid vettinud.