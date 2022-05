NÄDALA TAROSKOOP 30.05-05.06 | On aeg langetada tähtsaid otsuseid

Nädala energiaid esindavad karikate seitse ja karikate üheksa. Sinu ees on laiali laotatud hulk valikuid. Kõigele sa ei saa ega jõua pühenduda. Sa pead langetama otuse, mis on sinu jaoks oluline, mis mitte. Mõtle läbi oma suurimad hirmud ja kiusatused, tuleta meelde oma unistused. Nüüd otsid sa selgust, et minna edasi kindlamalt, lihtsamalt ja iseenese vastu ausamalt. Julge elada suure hinge ja suure tundega. Ole tänulik selle eest, mida elu on sulle pakkunud ning anna oma parim, et võiksid südames rahul olla.

Armastuse osas võivad sind vaevata kahtlused. Ehk sa ei tea täpselt, mida sa tahad või pole kindel, kuidas saada seda, millest unistad. Praegu on hea aeg enda jaoks selgeks mõelda, mille poole sinu süda ja hing tõmbavad. Siis saad hakata oma unistuste poole liikuma. Kui siht on selge, siis ei tohiks sel nädalal olla ühtegi takistust ees selleks, et saaksid kogeda just neid tundeid, millest oled unistanud.

NÄDALA TAROSKOOP 30.05-05.06

Nädala võtab kokku karikate neli. Nüüd saad kogeda õppetunde, kus tuleb mõista, et oluline on see, mis sul on olemas, mitte see, mis oleks võinud olla või millest sa ühel või teisel põhjusel tunned, et oled ilma jäänud. On aeg keerata on fookus nendele "õnnistustele", mis sinu elus hetkel reaalselt juba on ja olla nende eest tänulik. See toob sind tagasi reaalsusse ja mõistmisse, et sinu elus on palju imelist.