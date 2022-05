Mis on naise kuupunktid ja kuidas neid tasakaalustada?

“Minu kuupunkt on praegu kõrvalestades, mis tähendab sisemiste väärtustega ühenduses olemist.” – “Vaata, kui õige punkt!” hõiskan. – “No kui oleks intervjuuaja teadlikult kokku leppinud, oleks valinud vast nimbuse, mil tunned end kõige rohkem iseendana,” naerab Liina. Tema kolm põngerjat: suve keskel 7-aastaseks saav Jasper, 4-aastane Pipilota ja kahene Dharma on isa Atsiga ülakorrusel. Loo ilmumise ajaks on ilmavalgust näinud ka pere neljas imeline olend – Maru.

Jooga on saatnud Liinat 13. eluaastast peale, mil isa kinkis talle Holger Oidjärve raamatu “Harrastame joogat”. Ise ta joogat ei teinud, tütar on aga proovinud erinevaid stiile, kuni jõudis ja armus kundalini joogasse nii, et 2011. aastal lõpetas rahvusvahelises Karam Kriya kundalini jooga koolis õpetajate kursused. Sealt edasi tulid riburadapidi muud joogakoolitused ja stuudio Urban Yogini Õnnelaboratooriumi loomine koos oma mehe Atsiga, kes samuti kundalini jooga õpetaja on ja meestele joogatunde annab. Miks aga kundalini jooga? Sest Liina jaoks on selles olemas kõik: asendid, mantrad, hingamisharjutused, meditatsioonid. Just sellises intensiivses vormis, nagu talle sobib.

“Veeda ürikutest on pärit ka pilt ja kirjeldus naisest koos hindu naudingute jumala Kāmaga, kes mööda naise keha rännates kõik need 11 kuupunkti läbib,” jutustab 36-aastane Liina Ravneet Elvik voolaval häälel. Ta on neid saladuslikke kuupunkte õppinud tundma nii teoorias kui ka iseenda kehas ja kirjutanud neist oma raamatus “Kundalini jooga. Teekond imelisse võlumaailma”.

“Kuupunktid on kingitus, et naine saaks kogeda elu sügavuti ja iga nurga alt. Meie jõud ei tule ju ainult leebete tunnete tundmisest. Meil on vaja tunda, nendega mitte küll kaasa minnes, ka tumedamaks peetavaid emotsioone. On see ju omamoodi naiselik tarkus kasutada oma tugevusi ja muuta tugevusteks ka oma nõrkused, mis iseenesest polegi ju nõrkused, vaid lihtsalt teistsugune kvaliteet. Naise kaksikolemuses on koos toitev ja leebe ema ning jõuline ja väekas looja. Kui üks pool endas alla suruda, siis oledki nagu ühe jalaga naine.”

“Viimastel kuudel tunnen ma hästi selgelt, kui energia kuupunktis vahetuma hakkab. See on nii äge! Aga eks ma õpin neid punkte ja nende kvaliteeti tundma iga päev. Ei ole nii, et ühekorraga kõik selgeks saab,” mõtiskleb Liina vürtsist joogiteed rüübates.

Kuna Liinal on hea suhe pendliga, siis tema peilis oma aktiivsete punktide järjekorra välja sellega. Pani kirja ja kontrollis pärast märksõnade järgi üle. Kes on kehatundlikud, võivad punkte kehal puudutada ise või lasta seda teha partneril eelmängu ajal. Kus tekib mingi tunne või surin, siis see punkt hetkel aktiivne ongi. Veel soovitatakse kinesioloogiast tuntud lihastesti.

Parim viis kuupunktitsükli kaardistamiseks ehk teada saada, millises järjekorras on just sinu kuupunktid aktiivsed, on paari kuu jooksul jägida oma tundeid ja emotsioone ning need näiteks igal õhtul mõne märksõnaga kirja panna. Lõpuks võrdled, millise kuupunkti energiaga su märksõnad kõige paremini haakuvad ja joonistubki välja su ainulaadne emotsionaalne kalender.

Et Liina kirjutab praegu raamatut naistele, on ta viimased pool aastat jälginud oma kuupunkte eriti teadlikult ning tunnetanud, milline neist mis järjekorras toimetab.

Kolm last on keskmisest rohkem, aga neli… “No ega ma oleks ise ka osanud arvata, et mul sünnib neli last, aga see on vist nii, et kui sul on kõrval õige mees, siis tundub kõik nii loomulik. Mul on Atsiga ääretult vedanud, sest ta suudab olla lastele ülihea isa ja mulle hästi hea mees. Sageli kaob mehel pereelus see üks pool ära, Atsil on mõlemad toetatud.”

Naised on nagu Kuu. Meilgi võtab 14 päeva, et kasvada

ja 14 päeva, et kahaneda. Mehed kasvavad ja kahanevad

14 hingetõmbega. Ehk kui naisel kulub tunneteskaala läbikogemiseks

28 päeva, siis mehel võtab see aega 2 minutit.

Kõik emotsioonid on lubatud

Naisenergia on ringikujuline, voolamine ühest olekust teise. Meesenergia on lineaarne. Kui me surume ennast lineaarseks, teeme end katki, sest see ei ole meie loomusega kooskõlas. Kui me seisame vastu muutustele, näiteks tänapäeval iseäranis vananemisele, teeme me end katki, sest pole naise algolemusest – et sina oledki muutus – aru saanud. Sama juhtub siis, kui me surume alla teatud tundeid, sest ühiskonnas peetakse neid halvaks. Kõik emotsioonid on lubatud ning need toimetavad sinus naise olemusest tulenevalt tsüklitena, sellepärast ongi hea oma kuupunkte teada.

Ütleme, et tahad esitleda projekti, millesse siiralt usud. Teades, millise kuupunkti energia sind selles kõige rohkem toetab, validki aja, mil on aktiivne neist sobivaim. Kas nii? “Just. Sest osad punktid on pehmed, naiseenergias, ja osad on tugevamad, meesenergias,” kinnitab Liina.

Ja kui tean, et mul on aktiivne kuupunkt, mille energiast mõjutatuna võin kergesti ärrituda, siis ma suhteid klaarima ei hakka ega ennast nuutima ka selle eest, et ma end mingil hetkel valitseda ei suuda ja tühjast-tähjast põlema lähen. Liina lisab, et kuupunktide tundmine aitab naisel kasutada oma energiat kõige ülendatumal viisil.

Öeldakse, et energiakogus, mis kulub loomisele või hävitamisele on sama. Sinu valida on, kas suunad selle sinna, mis kasvatab ja ülendab või sinna, mis katki teeb ja lammutab.

16 korda tugevam kui mees