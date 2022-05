Kohaliku galaktikarühma veerelt on leitud ülituhm kääbusgalaktika

Galaktikaid on universumis palju, meie omagi kohalikus rühmas on juba teada vähemalt 80 galaktikat. Uudne on asjaolu, et seda tüüpi ülituhm kääbusgalaktika on nüüd leitud kohaliku rühma veerelt, teistest üsna eemal, üsna uhkes üksinduses.