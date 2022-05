Tere, iseseisev elu! Häid nõuandeid noortele oma elu alguseks | Mida teha, kui kuuled kriitikat?

Mis iganes tunne see on, kindel võib olla vaid selles, et see ei pane ennast tundma mugavalt. Miks see aga nii on?

Evolutsiooniliselt oleme õppinud ennast kaitsma igasuguse ohu ja rünnaku vastu. Ebamugavustunne tähendab, et midagi peab ette võtma, teisiti tegema. Näiteks kui meil on kivi kinga sees, on see ebamugav. Me ei hakka ju kivi süüdistama, et ta just meie kinga sees on, me ei püüa kivi kingas rünnata vms. Me kallame esimesel võimalusel kivi kingast välja.