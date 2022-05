Müstiline suhe | Kuidas tunda ära, et oled kohtunud oma kaksikleegiga?

Kohtumine võib toimuda ka rahulikult, ilma et tooks kaasa üllatusi. Kohtumine kaksikleegiga on alati justkui välgatus ning märk sellest, et oled oma vaimse arengu teel edasi jõudnud. See tee on jumaliku ühtsuse tee. Sinu kaksikleek on valmis tõstma enda vibratsioone läbi mõlema energiate ühinemise.

Kohtudes oma kaksikleegiga, kohtud sarnaste vibratsioonidega. Teie mõlema energiad lähevad kooskõlla. Energiate kooskõla tekitab võimsa resonantsi. Kujutle enda ja teise inimese energiaid tuleleekidena. Leekide ühinemisel tekib võimas ja kõrge valgussammas.

Mis hakkab juhtuma? Teie energiad tõusevad ning viivad teid uuele, kõrgemate vibratsioonidega energeetilisele tasemele. Teis mõlemas avalduvad seni varjatud anded ja võimed. Avaneb kõik, mis enne oli olemas vaid kujutlustes. Kõik vaimsed võimalused või omadused saavad teoks või lähevad täide.

Kaksikleegiga kohtudes tekib tunne, et hõljud kosmoses. Võid tunda, et oled selle inimesega üks tervik. Justkui ühineksid temaga ja lahustuksid temas. Võib tekkida hirm, et kaotad iseenda. Samas see innustab ning sa saavutad olemise ühtsuse ja täiuse.

Võid avastada, et teie elud on sarnased. Olete elanud samas majas, aga erinevatel korrustel. Olete käinud samas koolis, aga erinevates klassides, või muud imelikud ja müstilised kokkusattumused. Tekib tunne, et teid on kokku viinud kõrgemad jõud. Justkui keegi oleks võtnud käest ja viinud sind paika, et kohtuksid oma kaksikleekhingega. Võite mõelda sarnaseid mõtteid. Võite olla samas meeleolus isegi siis, kui olete teineteisest kaugel.

Avastate, et teile mõlemale meeldivad sarnased tegevused ning teil on ühised huvid. Võite töötada sarnasel ametialal. Teie vahel võib olla telepaatiline side.

Juhul kui kaksikleekhinged on mees ja naine, tekib kirg. Teievaheline lähedus on eriline. Te ei ole varem midagi sellist tundnud. Side on tugev, kirglik ja võimas. Olles kohtunud oma kaksikleegiga, võib juhtuda, et sa ei lepi enam kunagi kellegi teisega ega millegi vähemaga.