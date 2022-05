Alkeemia lugemisnurk | Hoia oma mina!

Enese hoidmine on inimeste jaoks sageli üks suuremaid väljakutseid. Õnnelik, edukas ja tervelt elatud elu nõuab, et oleks ka keegi, kes seda elu elada saaks. Enese hoidmise all mõtleme eelkõige oma vajaduste täitmist ja heaolu tagamist. Elu hamstrirattal vudides võib väga lihtsasti jääda kõrvale fakt, et me kõik oleme vaid inimesed ja meil kõigil on päevas vaid 24 tundi, mille jooksul on vaja tegeleda ka elus püsimisega. Ometi eelistavad inimesed sageli karjääri ehitamist sellele, et süüa kolm kuni viis korda päevas, veeta aega oma perega, aeg-ajalt visata jalad seinale ja nautida head sarja. Milleks pühendada end 100% edu jahtimisele, kui pole võimalik selle edu tulemusi nautida?