Suhte külge aheldatud

Et valu kaoks…

Kõiki kaassõltlasi seob üks joon – nende enesehinnang on madal. Nad süüdistavad ja kritiseerivad end, neid saadab pidev hirm vigu teha. Need inimesed ei usu, et võiksid teistele inimestele meeldida sellisena, nagu nad on. Nii hülgavad nad enda vajadused, jätavad end tähelepanuta ja pühenduvad jäägitult teistele. Kaassõltlane ütleb "jah“, kui peaks ütlema "ei“ ja seetõttu vaevleb ta nii kodus kui tööl suure kohustuste koorma all. Ta teeb rohkem, kui oleks õiglane ja annab rohkem, kui vastu saab. Kaassõltlane usub, et temal lasub vastutus teiste inimeste elu ja õnne eest.

Ümbritsevatele paistab, et kaassõltlane on väga tubli ja abivalmis. Ta on koguaeg kedagi aitamas, kellegi õnne eest võitlemas. Tegelikult on ta motiiviks kasusaamine – ta ootab paremat enesetunnet ja valu lõppemist. Teiseks võimaldab selline käitumine tal enda probleemide ja hingehädaga mitte tegeleda ning teeselda, et tema eluga on kõik korras. Teisisõnu, see aitab tal endale valetada ja oma elu eest vastutust mitte võtta. Kaassõltlasega on keeruline ausalt ja avatult suhelda. Üheks põhjuseks on siin see, et ta ei väljenda oma tundeid. Enamasti ta ei teagi, mida tunneb, sest on ennast nii kaua tagasi hoidnud ja oma emotsioone kontrollinud. Kui kõik inimese ümber on kaootiline ja juhitamatu, nagu see näiteks alkohooliku kõrval elades on, siis annab enda mõtete ja tunnete kontrollimine näilise kindlustunde. "Ma saan hakkama, ma pean vastu," kordab kaassõltlane endale päevast päeva. Nii suudab ta ka väljapoole jätta mulje hästi hakkamasaavast ja edukast inimesest. Ei tohi unustada, et see, millisena ta teistele paistab, on kaassõltlasele peaaegu elu ja surma küsimus!