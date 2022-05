Aitab "hea tüdruk" olemisest!

See hirm on aegunud ja seda pole enam vaja endas kanda. Vastupidi, mida eneseteadlikum ja truum Sa iseendale oled, seda kindlamalt ennast Maa peal tunned. Usalda enda sisetunnet - milline naine Sa päriselt olla soovid ja lihtsalt ole! Sinu sisetunne ei saa Sind petta. See ütleb Sulle, milline naine Sa oled, millist elu Sa soovid elada ja milliseid väärtusi Sa kanda soovid.

Kas Sa vajad aktsepteerimist? Võib olla piisab, kui Sa oled enesekindlalt truu iseendale ja ei oota kellegi heakskiitu?

Nii palju sellest, mida me teeme ja mõtleme, põhineb alateadlikel uskumustel ja juurdunud käitumismustritel. Seetõttu on teadlikkus muutuste protsessis nii oluline. Kui soovid enda juures midagi muuta, pead olema teadlik sellest, mida teed ja miks Sa seda teed.

See hetk elus on käes - avastad, et vajad hoopis midagi muud, uut enda elu süsteemi - ennast päriselt avada, vabaks lasta piiravatest uskumustest ja ennast kehtestada. Päriselt elada. Tunda, kuidas Sinu sõnadel ja tegudel on tähtsus ning alla surutuna olles tõusta justkui fööniks tuhast JULGE ISEENDANA.

Ärata enda varjus ja alla surutud olnud osa , särav ja eluenergiat täis naine, keda oled juba ammu taga igatsenud! Ta on osa sinust, mis on püüdliku ja hea tüdruku taha peitu jäänud. Osa Sinust on kartnud avastada Sind ennast. Tea, et see on mugavustsoonist välja tulek ja enda hirmu ületamine. See on varjus olnud "särava naise" ellu äratamine ning lõpuks kauaoodatud kergenduse tundmine. Sa oled ennast taas avastanud, kogenud enda "tõelist mina" ja õide puhkenud! Lõpuks kui hirm on ületatud, saad Sa aktsepteerida ka enda julgemat külge. See on meis kõigis olemas aga siiski veel suurel määral ühiskonnas alla surutud. Sina ei pea selles lõksus olema.



Selleks, et kogeda tasakaalu, tuleb meil kogeda äärmusi - "hea" ja "paha" tüdruk olemist. Hea tüdruku jaoks on paha tüdruk julge, ennast kehtestav, teab enda väärtust ja julgeb seda välja näidata, isegi kui on vaja võitlusesse minnes iseenda eest välja astuda. Äärmuses olles Sa igatsed teist äärmust - öelda ja teha, mida Sa tegelikutl soovid. See on "hea tüdruku“ igatsus - tunda BADASS WOMAN POWERIT. Selleks, et tunda elust ja iseendast rõõmu, tuleb Sul ületada hirm, et mis siis saab, kui ma pole ühiskonna poolt aktsepteeritud "hea tüdruk".