Raskekaallase kuus harjumust, mis aitavad saada edukaks

2. Iga päev kirjuta vähemalt kümme minutit tänulikkuse päevikusse , et tõugata ajust välja negatiivne pinge ja muuta tänutunne automaatseks vaikimisi-olekuks. Üks kõige võimsamaid viise, mida on kinnitanud ka teadus ja mis ei tee meid ainult tõhusamaks, vaid ka õnnelikumaks, on kolme hea asja harjutus, mille käigus sa märgid igal õhtul üles kolm väikest võitu või meeliülendavat kogemust. Nagu kirjutas positiivse psühholoogia isa Martin Seligman oma raamatus "Flourish" ("Õitse“): Mõistlikel evolutsioonilistel põhjustel pole paljud meist kaugeltki nii osavad häid sündmusi nautima kui halbu sündmusi analüüsima. Need meie esivanemad, kes veetsid rohkesti aega heade aegade päikese käes peesitades, kui nad oleksid pidanud katastroofiks valmistuma, ei elanud jääaega üle. Seega, et ületada meie aju loomulikku kalduvust katastroofidele keskenduda, peame tegema tööd ja harjutama oskust mõelda selle üle, mis läks hästi.

Erakordseid sooritusi on tegelikult küllaltki lihtne saavutada, sest nii vähesed teevad asju, mida erakordse soorituse jaoks vaja on. Harukordse tehnilise meisterlikkuse atmosfääris pole lihtsalt kuigi palju konkurentsi. Jah, madalamatel tasemetel on kõvasti tunglemist. Aga kõrgeimate vaimuannete stratosfääris liiga palju inimolendeid ei ela. Sest nii vähesed meie seast teavad, mida teha, et sinna jõuda – ja veel vähem on neid, kes suudavad siis seda peaaegu veatu täpsusega teostada.

3. "Teise puhangu trenn" (II PT) – parimal juhul jalutuskäik looduses –, mida ma mainisin peatükis "Hoolitse tervise eest nagu elukutseline sportlane". Isiklikult leian ma, et mu elu kulgeb hulga maad paremini, kui ma treenin end palju paremasse vormi. Päevas kahe trenniseansi tegemine toob ka sulle need hüved kätte.

4. Lähtu 60 minuti õppimise programmist, mis tähendab, et sa ei lähe magama nii, et sa pole sel päeval vähemalt tund aega midagi õppinud, kas siis juhtimisoskust kasvatavat raamatut lugedes, suhete ehitamise või äri rajamise teemalist audioraamatut kuulates või tööalaseid teadmisi rikastavat internetikursust läbides, et sa suudaksid luua teenusevooge, mis pakuksid rikkalikke hüvesid klientidele, kelle heaks sa töötad.

5. 90/90/1 reegel – see on harjumus, mille ma mõtlesin välja selleks, et aidata oma kursusest osavõtjatel blokeerida järeleandmatuid tähelepanu segajaid, millega nad igal hommikul vastamisi seisid. Põhimõtteliselt tuleb üheksakümneks päevaks luua soomuskindel ja katkematu rituaal, et esimesed üheksakümmend minutit sinu tööhommikust oleksid sihipäraselt keskendatud sellisele tegevusele, mis on parim võimalus oma alal juhiks kerkida. Sa ei taha ju kunagi kulutada kõige väärtuslikumaid töötunde kõige vähem väärtuslikele tegevustele.

6. Nädala kavandamise süsteem – see on meetod, mille ma arendasin välja tagamaks, et mu kliendid ei saavutaks silmatorkavaid võite mitte ainult tööviljakuses, vaid säilitaksid ka suurepäraselt tasakaalus elu. Elu tasakaal ei ole müüt. Ühes edaspidises peatükis õpetan sulle tervet seda süsteemi ning võin kinnitada, et kogu see protsess muudab sinu elu täiesti. Seniks pea lihtsalt meeles, et kõik ülesanded, mida sa nädalakavasse lisad, saavad tehtud. Ning et nädalate järjekindel kavandamine on tõhus rada tipptähe seisusesse, oivalise tervisega ellu, suuremeelsesse armastusse ja lõputusse rõõmu. Kui soovid näha videot, kus ma seletan kogu selle toimingu lahti, mine leheküljele TheEverydayHeroManifesto.com/WeeklyDesignSystem

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Robin Sharma uuest raamatust "Argipäeva kangelase käsiraamat".