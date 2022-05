Mai lõpp toob endaga värske energiapuhangu ja muutustele avatult vastu minemise õhina

26. mai on kaduneljapäev ja eriti soodus päev vabanemaks iganenust ja koormavaks muutunust nii vaimsel, emotsionaalsel kui ka materjaalsel tasandil. Nädalal lõpp toob edasiste sihtide osas selgeid taipamisi ja pühapäevast 29. maist alates hakkavadki asjad uut moodi paika loksuma. Saabub värsket, põnevat, kosutavat, teotahtelist ja teedrajavat, tegutsemisele orienteeritud energiat. Tasub siiski olla teadlik ja ettevaatlik, et suures vabanemise tuhinas mitte liialt eufooriasse kalduda ega võtta ennatlikult ebarealistlikult suuri riske. 30. mail toimuv Kaksikute kuuloomine toob tõenäoliselt veel olulist teavet, muutuste reaalseks elluviimiseks algab soodne aeg alates 3. juunist.

Maikuu lõpeb kuuloomisega 30. mail kell 14:30, nii Päike kui ka Kuu on Kaksikute märgis. Olemine muutub kergemaks ja helgemaks. See Kuuloomine toob värsket energiat ja avab meie meeled uute ideede vastuvõtmiseks ning vanade kiindumuste vabastamiseks. Saabub rahunemine ja hingelise ning maise elu tasakaalustumine. Meie päralt on kogu kevadisest õitsemise ja kasvamise energiast pakatav loodus, on aeg selle ilu igal võimalusel nautida ning tunda ühtekuuluvust meie kauni ja täiusliku koduplaneediga.