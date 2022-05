Allergia. Stressist ja viletsast seedimisest?

Pea kolmekümneaastase kogemusega doktor selgitab: “Allopaatiline ehk nn tavameditsiin keskendub haiguse välistele põhjustele, sümptomitele ja nende vaigistamisele. Allergia puhul tähendab see millegi inimesest väljaspool oleva, olgu tolmulestade, õietolmu või muude allergeenide erineval moel kõrvaldamist. Tolmulestad on küll läinud ja õietolm tuppa ei pääse, aga patsiendi endaga pole tegelikult muutust toimunud, temas on kõik jäänud endiseks. Antroposoofiline meditsiin keskendub allergia sisemistele, inimese organismis peituvatele põhjustele."

“Tänapäeva läänelikus maailmas kipume me pidama välist, materiaalset, kõige tähtsamaks. Tähtsamaks meist endist ja meie sees toimuvast. Mediteerides, vähemalt kümme minutit päevas, suleme me omaenda tahtel oma meeled, mis omakorda paneb tööle organismi sisemise tervendava jõu. Ka allergia vastu," kinnitab dr Jachens (Göttingeni ja Kieli ülikoolides arstiteadust õppinud meditsiiniteaduste doktor ning mitmete naha tervisest ja muredest rääkivate raamatute autor).

“Nii-öelda erksad lapsed, nagu ma neid kutsun, ei usu muinasjuttudesse ega suhtle nähtamatu maailmaga, see on aga nii lapse arengu kui hingetasakaalu – ja sellega ka allergia sügavamate põhjuste vaigistamise jaoks ülioluline,“ mõtiskleb Jachens.

Haiguste diagnoosimisel ja ravimisel lähtutakse teadmisest, et inimene on tervik, kelle füüsilise keha heaolu mõjutavad lisaks muule ka mõtlemine ja emotsioonid.

“Sündides katkeb lapse side spirituaalse maailmaga ning tema hing saab liialt palju kistud füüsilise maailma poole. Isiksuse arengu mõttes on aga oluline, et laps suudaks meenutada spirituaalset maailma, kust ta tuleb. Ärge keelake tal seltsida haldjatega või oma nähtamatute, meie meelest, väljamõeldud mängukaaslastega. Meie oleme selle oskuse ehk juba unustanud, lapsed mitte.“

Oma arstipraksise jooksul ka sünnitusabi ja günekoloogiaga kokku puutunud tohter on tänapäeva laste erksa olemise üle, mis tema sõnul on väga levinud, juurelnud palju ning pakub veel ühe, hüpoteetilise seletuse – lootele tehtavad ultraheliuuringud. “Sonograaf teeb väga kõva müra, ultraheliuuringu ajal muutub loode rahutuks. Võib-olla ärritavad sonograafiuuringud veel ilmale tulemata lapse muidu vaikset ja tüünet olemist? Kes teab?” jätab ta õhku küsimuse.

Pesamuna toetamiseks annab doktor nõu luua kodus rahulik ja loominguline keskkond. Kunst ja muusika suudavad taastada hingelise harmoonia ning tugevdada tänu sellele kogu organsmi – seega ka tervist. Antroposoofiast välja kasvanud Waldorfi pedagoogika näiteks õpetab lapsi nägema maailma hingestatult. Kas muusikat või sõna liikumise ja tantsu kaudu väljendava eurütmia abil, läbi kunsti- ja muusikaõpetuse või tänu jalutuskäikudele loodusesse.

Kui uurin, milline on erinevus, kas allergiapatsiendiks on laps või täiskasvanu, saan vastuseks, et lapsi ravida on kergem, sest nende organism on paindlikum. Täiskasvanu oma tihedam, raskem, püsivam.

Allergial natist kinni

Ent olgu suurt või väikest, allergia puhul toob dr Jachensi arvates kõige rohkem abi see, kui elada koos looduse rütmide, ilma ja aastaaegadega, puhtas ja stressivabas ümbruses, süüa mahedalt ja biodünaamiliselt kasvanud talutoitu, mitte kiirustada ning võtta elu ja tööd võimalikult rahulikult… “Ja kolida mõnda majanduslikult vähearenenud piirkonda. Ainult et kellele see tänapäeva lääne maailmas meeldiks!“ lisab ta muiates ning toob oma sõnade ilmestamiseks näite kahest uuringust.