Austus ehk tunne, mis seob kärjed kokku kärgpereks

Kärgperes on mõiste "armastus esimesest silmapilgust”, mis vanemaid valdab esimest korda oma last nähes, pigem siiski väga harva esinev kontseptsioon. Südant ei saa sundida, üheltki uuelt partnerilt/kasuvanemalt ei saa nõuda, et ta oma partneri last armastama hakkaks. Nagu ei saa ka nõuda lapselt: "Sina pead oma vanema uut partnerit armastama!” Veelgi enam, kui ka uuel partneril on endal laps, siis soovitus lapsele armastada veel seda last ka on utoopiline.