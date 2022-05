Kuidas olla nartsissisti jaoks kuulikindel?

Nartsissistile piiride seadmine on täiesti tulemusetu tegevus. Mida ta teeb, kui Sa proovid talle piirid seada? Kui ta on eksinud siis ta isegi ei tunnista, et oleks midagi valesti teinud. Ta vaidleb sinuga, toob vabandusi, õigustusi. Ta muudab kõik Sinu süüks. Lühidalt öeldes teeb ta kõike muud, kui kuulab Sind.

Selleks, et olla nartsissisti vaimse vägivalla vastu kuulikindel, muuda enda "vana mina" uurin:

1. Tea kes sa oled

Väärtusta ennast! Tea, et Sinu väärtuste hulka ei kuulu lugupidamatu käitumine, valetamine ning pidevatekokkulepete lõhkumine.

Sinu suurimaks poweriks on enesekindlus, mis annab Sulle Sinu kindluse, millest nartsissist läbi ei pääse ja Sind emotsionaalselt ei kõiguta.

Enesekindlus väljendub eneseteadlikkuses - Sa tead, mis on Sinu tõde, väärtushinnangud ja moraal ning seisad nende eest.

2. Sea piirid

Kuidas seada piire, kui nartsissist ei kuula Sind? Sinu seatud piirid on vaid siis nartsissistile arusaadavad, kui need on kehtestatud hirmuvabalt. Ainukene viis on eemalduda/lahkuda kui Sinuga on jälle käitutud lubamatult. Nartsissistiga suhtlemine käib läbi emotsioonivaba konkreetse strateegilise tehnika ei selgita, ei arutle, ei vaidle, ei kaitse, ei ründa. Piirid tulevad enesemääratlemisest ja teadlikkusest, kes Sa oled ja mis on Sinu väärtused.

3. Õpi ütlema "ei“

Ei on uskumatult suure tähendusega lühike sõna, mis määrab Su elu. Sellega saad Sa eristada olulise ebaolulisest. Mitte vajalik lükatakse ära ja enda väärtustega kooskõlas olev hoitakse alles.

Kui "ei" on väljendatud hirmuvabalt ja enesekindlusega, siis Sa oled nartsissisti kuulikindel ja võid kindel olla, et teda Sa ei ahvatle.

4. Ole nartsissistist alati kolm sammu ees