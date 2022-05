Astronoomid avaldasid esimese pildi Linnutee suurest mustast august

Mustad augud on aegruumi piirkonnad, mida ümbritsev gravitatsiooniväli on sedavõrd tugev, et musta augu haardest ei pääse isegi neile liiga lähedale sattunud valgus. Kuigi astronoomid olid taolise objekti olemasolu Linnutee keskmes pikalt kahtlustanud, pakuvad värsked vaatlused oletusele peaaegu ümberlükkamatu kinnituse.

"Linnutee must auk on meile kõige lähemal asuv supermassiivne must auk ja peamine põhjus, miks me neid üleüldse vaatlema hakkasime. Teaduslikus mõttes on see päris suur asi, kuna teadlased on otsinud neid sadakond aastat," sõnas Sera Markoff, Sündmuste Horisondi Teleskoobi kollektiivi üks juhtivliikmeid ja Amsterdami Ülikooli astrofüüsik.