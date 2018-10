Lõhnaained on tervisele sama kahjulikud kui passiivne suitsetamine

Ilu- ja puhastusvahendite tootjatel pole kohustust avalikustada sadu potentsiaalselt ohtlikke kemikaale, mida lõhnaainete valmistamiseks kasutatakse, sest Ühendriikide toidu- ja ravimiamet peab neid kemikaale "ärisaladuseks".

Ligi 90% kemikaalidest, mis kannavad "lõhnaainete" nimetust, sünteesitakse kas naftast või kivisöetõrvast. Sageli leidub "lõhnaaineid" sisaldavates toodetes ka teisi mürgiseid kemikaale, muuhulgas atsetooni, fenooli, tolueeni, bensüülatsetaati, limoneeni ja formaldehüüdi.

2008. aastal koostatud analüüs kuue populaarse pesupesemisvahendi ja õhuvärskendaja kohta avastas, et "toodetes leidus ligi sada lenduvat orgaanilist ühendit ning kuuest tootest viies sisaldus vähemalt üks kantserogeenne ohtlik õhusaasteaine, millega kokkupuudet peaksid inimesed Keskkonnakaitseameti sõnul kindlasti vältima."

2017. aastal Austraalias läbiviidud uuring avastas, et sünteetilised lõhnaained põhjustavad ühel inimesel viiest selliseid hingamisteede probleeme nagu köha ja õhupuudus ning ühel inimesel kümnest ka migreene. Kümme protsenti inimestest kogeb lõhnaainetega kokku puutudes ka löövet või teisi nahaprobleeme ning kaheksa protsenti on töölt puudunud või tööst lausa ilma jäänud, sest haigestusid tööruumides kasutatud lõhnaainete tõttu.

2016. aastal korraldatud uuringu kohaselt tekivad kolmandikul ameeriklastest kunstlike lõhnaainetega kokkupuutumise järel terviseprobleemid. Sünteetilised lõhnaained süvendavad ka selliseid hingamisprobleeme nagu heinapalavik ja astma, mida esineb 15-20% ameeriklastest.

Inimesed, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud, võivad kogeda eriti tõsiseid reaktsioone, mistõttu neil on raske teatud tingimustes tööd teha või avalikes kohtades liigelda. Lõhnaained on mõnes mõttes passiivsest suitsetamisest veelgi salalikumad, sest neid on raskem tuvastada. Kui oled näiteks suitsulõhna suhtes tundlik, võid lihtsalt mööda kõndida suitsupilvest või inimesest, kes tänaval sigaretti käes hoiab. Lõhnaainete puhul on aga kohati raske taibata, kust see lõhn täpselt tuleb, enne kui on liiga hilja. Mõned lõhnaaineid sisaldavad tooted levitad lõhna aeglaselt, nii et neid kasutavad inimesed satuvad mitmeks tunniks mürkide "mulli" sisse. Lisaks leidub lõhnaaineid niivõrd paljudes toodetes, et neid on keeruline täielikult vältida. Tavaliselt sisaldub "lõhnaaineteks" nimetatud kemikaale järgnevates toodetes:

Kreemid

Juukselakid

Šampoonid

Palsamid

Deodorandid

Aftershave

Kätepesuseep

Kehapesuseep

Suuloputusvesi

Hambaniit

Hambapasta

Meik

Küünelakk ja küünelakieemaldid

Päikesekaitsekreem

Mähkmed

Puudrid

Pesupesemisvahendid

Kangapehmendajad

Nõudepesuseep

Õhuvärskendajad

Lõhnastajad

Küünlad

Puhastusvahendid

Devader ja Barker kirjutasid järgmist: "Kui inimeste teadmatus asendada teadmistega, hakkaks suur osa neist nõudma endale puhta ja ohutu õhuga tööruume."Väidetavalt on olukord juba muutumas, sest üha enam kliinikuid, koole, avalikke hooneid, busse ja töökohti on kuulutanud, et nende asutused on "lõhnaainetevabad". Pärast seda, kui paljud Nova Scotia avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud organisatsioonid muutusid lõhnaainetevabaks, langesid lõhnaõlide müüginumbrid selles piirkonnas üle 30 protsendi.

Teadlased täheldavad ka seda, et lõhnaainete kasutamine läheb firmadele maksma igal aastal kokku miljardeid dollareid, sest lõhnaainete tõttu väheneb produktiivsus, sageneb töötajate haigestumine ja ette tuleb ka kohtujuhtumeid.

Kuni vastavate seaduste jõustumiseni on ettevõtete omanikel soovitatav panna tualettruumidesse ja mujalegi üles sildid, milles palutakse töötajatel tööruumides lõhnaõlisid mitte kanda. Murelikud tarbijad peaksid poes toodete valikul eelistama neid, mis on märgistatud "lõhnaainetevaba" sildiga või mille koostisosade etiketil puudub märge "lõhnaainete" kohta, sest ka "lõhnatu" märgistusega tooted võivad sisaldada kunstlikke lõhnaaineid, mille abil varjatakse teiste mürgiste kemikaalide lõhna. Mis puutub puhastusvahenditesse, siis võib söögisooda ja äädika kasutamisel olla paremgi tulemus kui mis tahes poes müüdaval tootel ning pealekauba on need odavamad ja mürgivabad.

Tõlkis: Joonas Orav

Allikas: Returntonow.net

