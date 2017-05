Täna tulevad kümned tuhanded inimesed Eestimaa erinevais paigus kodudest välja, et osaleda ühiselt Teeme Ära talgupäeval ning aidata kaasa kogukonna ja kodukandi elu edenemisele.

Varahommikuse seisuga oli Teeme Ära kodulehele kirja pandud 2103 talgut, millest plaanib eelregistreerumise järgi osa võtta üle 26 000 eestimaalase.

Kaasa lööma on oodatud kõik inimesed, ka need, kes pole end osalejana kirja pannud ja jätsid otsustamise tänasele hommikule - talgupäeva ilm tuleb hea ja talgujuhid ootavad abikäsi kõikjal!

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür ütles, et tänavune talguhoog on varasemast suurem. "Kirja pandud talgute arv ületab tublisti mullust ning talguliste registreerumine ei raugenud ka eile hilisõhtuks, nii et täna tõotab tulla väga tegus talgupäev," rääkis Tüür. "Talgupäeva meeskond innustab kõiki kaasa lööma, ka hiliseid ärkajaid: võtke hea tuju ja päikeseprillid ühes ning astuge koduuksest välja - talguid leiab igal pool ja igale maitsele!"

Riigi ilmateenistuse andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub põhja- ja kirdetuul 3-10 m/s. Õhutemperatuur on 8..13°C, Lõuna-Eestis kuni 16°C, rannikul kohati 5°C, õhtupoolikul langeb. Üle Eesti on keskmine või suur tuleoht.

Talgupäeva meeskond koos Päästeametiga kutsuvad üles järgima hoolega ohutusnõudeid, eriti tule tegemisel, sama tähtis on tagada talgutel ka veeohutus ja tööohutus. Lõhkekeha või seda meenutava objekti leidmisel ei tohi seda puudutada, vaid tuleb minna kaugemale ja anda leiust kohe teada Päästeameti numbril 112. Katmata luukidega kaevudest või muudest ohtlike rajatistest tuleks teatada päästeala infotelefonile 1524. Suure tähelepanuga peab jälgima ka lapsi, eriti veekogude ääres. Päästeameti Põhja regiooni spetsialistid hoiavad sel nädalavahetusel lõketel silma peal, andes sellega täiendava panuse turvalise talgupäeva õnnestumiseks.

Talgupäeva kulgu kajastavad täna jooksvalt mitmed raadiojaamad: talgulisi äratab ERR Vikerraadio hommikuprogramm ning talgupäeva otsesaate annab eetrisse Raadio Kuku Ilmaparandaja. Alates kella 10st jagab talgupaikadest kogunevaid vahetuid muljeid talguveeb: www.teemeara.ee/otse

Tänavu on talgupäeva märksõnaks valmistumine: valmistumine Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks, aga ka valmistumine looduse vingerpussideks ja kliimamuutusega kaasnevateks loodusõnnetusteks, mis Eestimaad üha sagedamini puudutavad. Üheks üleskutseks on lipuväljakute korrastamine ja lipumastide püstitamine, et seada Eestimaa lipuehtesse. Koostöös Päästeametiga on fookuses kodukandi ohtude kaardistamine ja sellest lähtuvad talgutööd, mis aitavad muuta elukeskkonda turvalisemaks ning olla meil kõigil paremini valmis võimalikeks loodusõnnetusteks.

Talgulised, kes on endale talguveebist printinud juba talguhundi passi, Teeme Ära talgupäeval kaasalöömist tähistava tunnuskirja, saavad kasutada talgupäeva partnerite eripakkumisi. Näiteks on passi omanikele kuni 7. maini kõigil Elroni rongidel ja Simple Express bussiliinidel sõit poole hinnaga. Lähem info talguhundi passi ja pakkumiste kohta aadressil www.teemeara.ee/talgulisele/ pass . Töötukassa maksab registreeritud töötutele talgutööl osalemise eest ka sõidutoetust.

Talgulised on oodatud jagama oma muljeid ja talguleide aadressil www.teemeara.ee/talgulood. Pilte saab jagada talgupäeva FB lehel (#teemeära2017) või saata oma piltide lingi e-postiga aadressile info@teemeara.ee (juurde märkida talgute nimi ja koht). Talgupäeva videod võib üles laadida Youtube'i (www.youtube.com/), märksõna "Teeme Ära 2017". Talgujuhtide tagasisidet ootame aadressil http://www.teemeara.ee/ talgujuhile/tagasiside

Teeme Ära talgupäev peetakse traditsiooniliselt mai esimesel laupäeval ning iga kogukond saab ise otsustada oma talgutööd ja tegemised. 2016. aastal korraldati üle Eesti 1986 talgut, millest võttis osa 44 372 inimest ehk 3,4% eestimaalastest.

Täpsem info: www.teemeara.ee