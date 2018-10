Rahvusvaheline hiite kuvavõistlus ootab fotosid hiitest ja teistest looduslikest pühapaikadest

Rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) hinnangul on looduslikud pühapaigad inimkonna ning ka Eesti vanimad looduskaitsealad. Eestis on teada ligikaudu 800 suuremat maa-ala hõlmavat hiiepaika, mitu tuhat püha kivi, puud ja allikat ning sadu ristipuid. Pühapaiku leidub kõikides maakondades, pea igas kihelkonnas ning paljudes külades. Enamik meie pühapaiku on ohustatud ja kadumas unustamise tõttu. Ligi 600s pühapaigas leidub kaitstavaid arheoloogia- ja loodusmälestisi, kuid ühtegi pühapaika kui sellist seni Eestis kaitse all ei ole. 2018. a alguses valmis Maa-ametis kaardirakendus, kuhu on koondatud ligi 1100 seni avalikustatud pühapaika, ehk ligi viiendik põlistest pühapaikadest (link allpool).

Võistlust korraldab Hiite Maja SA, Maavalla Koda ning vabatahtlike koostööring Hiiepaik. Toetavad: Eesti Kultuurkapital, Kehrwieder, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Võro Instituut, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Folkloorinõukogu, Tihuse talu, Tagavälja talu, Mooska talu, Siniallika trahter, Alar Krautmani Terviseakadeemia, Viru Folk, Roheliste Rattaretked, Eesti Trükimuuseum, Looduse Aasta Foto, MTÜ Põline Pere, LÜÜ-TÜRR jt.

Hiite kuvavõistluse plakati leiad SIIT.

Abiks pühapaikade otsimisel:

Seni avalikustatud looduslike pühapaikade kaart.

Ahto Kassik "Pühapaikae teejuht"

"Rüüstatud pühapaigad"

Pühapaikade kaardistamine: http://hiiepaik.ee/tegutse/kaardistamine/

Loe veel

2008-2017. aasta kuvavõistlused: www.maavald.ee/kuvavoistlused

Lisateave: Ahto Kaasik, tel 56686892, ahto@hiis.ee